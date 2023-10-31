"Это уже не твое": Андре Тан рассказал, кто не вернул ему большую сумму денег

Детали инцидента

По словам дизайнера, есть одна история, которой он до сих пор не делился. Андре Тан вспомнил выражение, "если хочешь потерять друга, одолжи ему деньги".

В частности, его друг детства, с которым они "прошли много вместе - от кружков по плаванию до гастролирования с народным оркестром по всему СНГ", решил одолжить у дизайнера большую сумму денег.

"Когда я поступил в текстильный техникум, мы уже мало общались, а потом и совсем потеряли контакт. Но через пять лет, когда я уже переехал в Киев, мой "друг" внезапного приезжает ко мне якобы в гости и просит меня одолжить немаленькую такую сумму на новый бизнес", - рассказал Андре Тан.

По словам Андре Тана, эта дружба многое для него означала. Потому он и занял деньги. Сумму, правда, он не назвал.

Вернули ли дизайнеру деньги

Однако, прошел год - друг деньги так и не вернул. Более того - заблокировал знаменитость во всех соцсетях.

Однако недавно друг детства вновь появился в жизни Андре Тана и пытался восстановить отношения. Интересно, что о долге человек так не вспомнил.

"Эта ситуация не о деньгах. Я понял, что друзья должны соответствовать внутреннему состоянию - я просто перерос этого человека. И судьба сама сказала мне таким образом, с помощью потери денег: "Отпусти прошлое, это уже не твое, ты уже не тот Андре", - подытожил он.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)