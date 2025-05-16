Це вже почалося. Глава OpenAI розповів, як ChatGPT змінить наше життя

Глава OpenAI Сем Альтман представив своє бачення майбутнього ChatGPT на AI-заході. Він розповів про те, як штучний інтелект може стати буквально "операційною системою" життя кожної людини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch.
Коли один з учасників запитав, як ChatGPT може стати більш персоналізованим, Альтман відповів, що в майбутньому модель повинна вміти пам'ятати все з життя людини - до найдрібніших деталей.
"Ідеальний варіант - це дуже компактна модель із можливістю обробляти трильйон токенів контексту, в яку завантажується все ваше життя", - заявив він.
За словами Альтмана, такий ШІ зможе ефективно аналізувати весь контекст: кожне листування, яке ви коли-небудь вели, кожну книгу, лист, переглянуте відео - і навіть дані з інших джерел, синхронізовані в єдину систему. Причому інформація буде постійно оновлюватися, відображаючи поточні події вашого життя.
Альтман також поділився, що молоді користувачі вже почали використовувати ChatGPT як щось більше, ніж просто чат-бот:
"Студенти застосовують його як операційну систему. Завантажують файли, підключають джерела даних і працюють зі складними запитами", - заявив він.
"Багато молодих людей вже не ухвалюють важливих рішень без консультації з ChatGPT", - відзначив тривожну, але цікаву тенденцію глава OpenAI.
Такий ШІ може стати справді потужним помічником. Уявіть, що він сам замовить подарунок на весілля друзів, підкаже, коли виліт, і навіть заздалегідь купить наступну книгу.
Але з цією зручністю приходить і тривога: чи можемо ми довірити свої особисті дані комерційним технологічним гігантам?
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