Это уже началось. Глава OpenAI рассказал, как ChatGPT изменит нашу жизнь

Глава OpenAI Сэм Альтман представил свое видение будущего ChatGPT на AI-мероприятии. Он рассказал о том, как искусственный интеллект может стать буквально "операционной системой" жизни каждого человека.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.
Когда один из участников спросил, как ChatGPT может стать более персонализированным, Альтман ответил, что в будущем модель должна уметь помнить все из жизни человека - до мельчайших деталей.
"Идеальный вариант - это очень компактная модель с возможностью обрабатывать триллион токенов контекста, в которую загружается вся ваша жизнь", - заявил он.
По словам Альтмана, такой ИИ сможет эффективно анализировать весь контекст: каждую переписку, которую вы когда-либо вели, каждую книгу, письмо, просмотренное видео - и даже данные из других источников, синхронизированные в единую систему. Причем информация будет постоянно обновляться, отражая текущие события вашей жизни.
Альтман также поделился, что молодые пользователи уже начали использовать ChatGPT как нечто большее, чем просто чат-бот:
"Студенты применяют его как операционную систему. Загружают файлы, подключают источники данных и работают со сложными запросами", - заявил он.
“Многие молодые люди уже не принимают важных решений без консультации с ChatGPT", - отметил тревожную, но интересную тенденцию глава OpenAI.
Такой ИИ может стать действительно мощным помощником. Представьте, что он сам закажет подарок на свадьбу друзей, подскажет, когда вылет, и даже заранее купит следующую книгу.
Но с этим удобством приходит и тревога: можем ли мы доверить свои личные данные коммерческим технологическим гигантам?
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