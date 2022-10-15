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Наші попереду: український рятувальник переміг на міжнародних змаганнях пожежників

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Субота 15 жовтня 2022 14:40
Наші попереду: український рятувальник переміг на міжнародних змаганнях пожежників Новий світовий рекорд встановили в категорії змагань "Чоловічий тандем" (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Юлія Гаюк

Завершилися щорічні змагання рятувальників Firefighter Challenge у США. Серед новоспечених переможців є українець Олександр Баран.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці ДСНС.

Які місця посіли українці?

У 31 змаганнях рятувальників бере участь збірна України в складі, якої представники Головного управління ДСНС України у Києві, Головного управління ДСНС України у Рівненській області та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Киянин Олександр Баран здобув перемогу в категорії "Чоловічий тандем" разом із рятувальником з округу Сент-Люсія. На двох чоловіки встановили новий світовий рекорд у змаганнях з часом 01:06:80.

Наші попереду: український рятувальник переміг на міжнародних змаганнях пожежників

Олександр Баран разом з американським рятувальником (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

До того пожежник Олександр Баран брав участь в індивідуальних змаганнях, де зайняв почесне друге місце.

У жіночій категорії змагань Firefighter Challenge українці також виділилися: 3 місце посіла українка Оксана Чехместренко. До слова, Оксана є першою жінкою на посаді водолаза-рятувальника в Україні.

Наші попереду: український рятувальник переміг на міжнародних змаганнях пожежниківНаші попереду: український рятувальник переміг на міжнародних змаганнях пожежників

Оксана Чехместренко (фото: facebook.com/Oksana-Chehmestrenko)

Що таке Firefighter Combat Challenge?

Firefighter Combat Challenge - це складне випробування, яке складається з 5 видів змагань, у якому беруть участь пожежники з усього світу та намагаються виконати його за якомога менший проміжок часу.

Змагання включають підйом сходами з рюкзаком для походів, шланговий підіймач, силове проникнення до приміщення, просування шланга та порятунок потерпілого.

Основна мета Firefighter Combat Challenge - підвищити фізичну форму, що є невіддільною частиною гасіння пожеж.

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ДСНС