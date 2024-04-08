Це не вирок: кардіолог розповіла, чи можна займатися спортом при популярному стані

Що таке тахікардія

Тахікардія - це стан, коли серце б’ється швидше, ніж зазвичай. Це може бути зумовлено різними причинами, такими як стрес, фізичне навантаження, захворювання серця..

Перше, що потрібно зробити - знайти причину і "ліквідувати" її.

"Ну ви зрозуміли, немає причини - немає тахікардії - немає проблеми. Та не завжди все так просто", - йдеться у повідомленні.

Існують різні стани (хронічна анемія, тривожний розлад, гіподинамія (детринованість), де зловживання кавою та вимушене вживання ліків, можуть тільки провокувати тахікардію.

Фізичне навантаження своєю чергою буде підвищувати пульс викликаючи дискомфорт, задишку. Це якщо говорити про важкі статичні вправи, біг.

Які фізичні активності м’яко впливають на пульс

Плавання

Вода заспокоює та допомагає зняти стрес.

"Класне та корисне кардіо, якщо спокійно і в басейні чи в морі", - додала лікар.

Велосипедні прогулянки

Така активність забезпечує помірне навантаження на серце, сприяє зміцненню серцевого м’яза, підвищує судинний тонус, знижує рівень "поганого" холестерину та підвищує кисневе насичення крові.

Йога

Це не тільки про підтримку тіла в тонусі, а й про релакс для думок. Чудова медитація та оздоровлення для серця, адже вона сповільнює його ритм у стані спокою.

Йога також буває різною, тож краще розпочати займатися з тренером.

Кардіолог зазначила, що тахікардія не є вашим вироком. Головне бачити нові можливості, бути під пильним наглядом лікаря та слухати свій організм.