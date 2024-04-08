Это не приговор: кардиолог рассказала, можно ли заниматься спортом при популярном состоянии

Что такое тахикардия

Тахикардия - это состояние, когда сердце бьется быстрее, чем обычно. Это может быть обусловлено различными причинами, такими как стресс, физическая нагрузка, заболевания сердца.

Первое, что нужно сделать - найти причину и "ликвидировать" ее.

"Ну вы поняли, нет причины - нет тахикардии - нет проблемы. Но не всегда все так просто", - говорится в сообщении.

Существуют различные состояния (хроническая анемия, тревожное расстройство, гиподинамия (детринированность), где злоупотребление кофе и вынужденное употребление лекарства могут только провоцировать тахикардию.

Физическая нагрузка в свою очередь будет повышать пульс, вызывая дискомфорт, одышку. Это если говорить о тяжелых статических упражнениях, беге.

Какие физические активности мягко влияют на пульс

Плавание

Вода успокаивает и помогает снять стресс.

"Классное и полезное кардио, если спокойно и в бассейне или море", - добавила врач.

Велосипедные прогулки

Такая активность обеспечивает умеренную нагрузку на сердце, способствует укреплению сердечной мышцы, повышает сосудистый тонус, снижает уровень "плохого" холестерина и повышает кислородное насыщение крови.

Йога

Это не только о поддержке тела в тонусе, но и о релаксе для мыслей. Прекрасная медитация и оздоровление для сердца, ведь она замедляет его ритм в покое.

Йога также бывает разной, поэтому лучше начать заниматься с тренером.

Кардиолог отметила, что тахикардия не является вашим приговором. Главное видеть новые возможности, быть под пристальным наблюдением врача и слушать свой организм.