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Кардіолог назвала звичку, яка допоможе покращити життя

Четвер 28 березня 2024 14:43
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Кардіолог назвала звичку, яка допоможе покращити життя Яка звичка допоможе покращити стан здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Іванюк

Усі шукають легких рішень для підтримки здоровʼя. Чарівної таблетки не існує. Але не варто забувати про прості корисні звички, які дадуть не гірший ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Скільки часу гуляти вдень

За словами лікаря, простий спосіб синхронізації півкуль - це ходьба з активними рухами рук у темпі 6-7 км/год. Він нагадує темп, коли ви кудись спізнюєтеся і квапливо йдете.

Зокрема, це чудова боротьба зі стресом. 20-30 хв ходьби знижує рівень кортизолу - гормону стресу і покращує роботу мозку.

До того ж нові маршрути можуть покращити пам’ять, увагу та мислення. Варто освоювати нові траєкторії для тренування мозку.

Регулярна ходьба стабілізує рівні артеріального тиску, пульсу, холестерину та ваги.

Також введіть ходьбу у звичку, як новий спосіб відпочинку. Виходьте на усвідомлену прогулянку протягом обідньої перерви. Робіть глибокі вдихи, відчуйте опору під ногами і занурюйтесь у момент спокою хоча б на 20 хвилин.

Чому зміни потрібні на все життя

Кардіолог зазначила, що це зміни, які потрібні не на 1 день, а на життя. І тоді результат не змусить себе чекати.

"Користуйтеся прекрасною весняною погодою, споживайте вітамін D та насолоджуйтеся свіжим повітрям", - йдеться у повідомленні.

Міцний сон - ходьба забезпечує здоровий сон. Якщо ви страждаєте безсонням - вечірня прогулянка саме те, що вам абсолютно необхідно.

Прогулянки сприяють хорошому настрою - ідеальний спосіб розслабитися. Річ у тому, що неспішна ходьба - відмінний спосіб очистити голову від поганих думок.

Причому позитивний вплив надає не стільки сама ходьба, а споглядання того, що відбувається навколо нас.

Раніше ми повідомляли, чи допоможе ходьба схуднути.

Також ми писали про вправи, які забезпечують здоров'я серця.

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