Кардіолог назвала звичку, яка допоможе покращити життя
Усі шукають легких рішень для підтримки здоровʼя. Чарівної таблетки не існує. Але не варто забувати про прості корисні звички, які дадуть не гірший ефект.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Скільки часу гуляти вдень
За словами лікаря, простий спосіб синхронізації півкуль - це ходьба з активними рухами рук у темпі 6-7 км/год. Він нагадує темп, коли ви кудись спізнюєтеся і квапливо йдете.
Зокрема, це чудова боротьба зі стресом. 20-30 хв ходьби знижує рівень кортизолу - гормону стресу і покращує роботу мозку.
До того ж нові маршрути можуть покращити пам’ять, увагу та мислення. Варто освоювати нові траєкторії для тренування мозку.
Регулярна ходьба стабілізує рівні артеріального тиску, пульсу, холестерину та ваги.
Також введіть ходьбу у звичку, як новий спосіб відпочинку. Виходьте на усвідомлену прогулянку протягом обідньої перерви. Робіть глибокі вдихи, відчуйте опору під ногами і занурюйтесь у момент спокою хоча б на 20 хвилин.
Чому зміни потрібні на все життя
Кардіолог зазначила, що це зміни, які потрібні не на 1 день, а на життя. І тоді результат не змусить себе чекати.
"Користуйтеся прекрасною весняною погодою, споживайте вітамін D та насолоджуйтеся свіжим повітрям", - йдеться у повідомленні.
Міцний сон - ходьба забезпечує здоровий сон. Якщо ви страждаєте безсонням - вечірня прогулянка саме те, що вам абсолютно необхідно.
Прогулянки сприяють хорошому настрою - ідеальний спосіб розслабитися. Річ у тому, що неспішна ходьба - відмінний спосіб очистити голову від поганих думок.
Причому позитивний вплив надає не стільки сама ходьба, а споглядання того, що відбувається навколо нас.
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