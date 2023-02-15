"Це не випадково": Христині Соловій довелося зупинити концерт у Німеччині

Українська співачка Христина Соловій розповіла, що була змушена перервати свій концерт у німецькому місті Нюрнберзі на День закоханих, 14 лютого. Цікаво, що це сталося після виконання пісні "Українська лють".

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Деталі інциденту

За словами співачки, після цієї пісні у приміщенні спрацював сигнал пожежної тривоги. Тому всім потрібно було терміново вийти з приміщення.

Сама Христина Соловій не вважає це випадковістю.

"У нас сьогодні мав бути концерт у Нюрнбергу, але після пісні "Українська лють" почалася пожежна тривога, і нам треба було терміново вийти. Я думаю, це не випадково. Це повна х**ня", - сказала вона.

Як відреагувала мережа

У коментарях користувачі вважають, що це сталося не випадково. Вони написали, що до цього можуть бути причетні росіяни, які навмисно зірвали концерт української співачки: