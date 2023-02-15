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"Це не випадково": Христині Соловій довелося зупинити концерт у Німеччині

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Німеччина, Середа 15 лютого 2023 16:16
"Це не випадково": Христині Соловій довелося зупинити концерт у Німеччині Христина Соловій зупинила концерт у Німеччині (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Христина Соловій розповіла, що була змушена перервати свій концерт у німецькому місті Нюрнберзі на День закоханих, 14 лютого. Цікаво, що це сталося після виконання пісні "Українська лють".

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Деталі інциденту

За словами співачки, після цієї пісні у приміщенні спрацював сигнал пожежної тривоги. Тому всім потрібно було терміново вийти з приміщення.

Сама Христина Соловій не вважає це випадковістю.

"У нас сьогодні мав бути концерт у Нюрнбергу, але після пісні "Українська лють" почалася пожежна тривога, і нам треба було терміново вийти. Я думаю, це не випадково. Це повна х**ня", - сказала вона.

Як відреагувала мережа

У коментарях користувачі вважають, що це сталося не випадково. Вони написали, що до цього можуть бути причетні росіяни, які навмисно зірвали концерт української співачки:

  • Провокація 100%. І це вже не перша історія для українських зірок в Німеччині. Христино, тримайтесь. Слава Україні!;
  • Пожежну тривогу можна зробити штучно, підпаливши папір і підставивши його під датчик диму. Тому, думаю, що це не просто так. Хтось зірвав концерт. А росіян в Німеччині багато;
  • Це точно провокація;
  • Все точно не випадково, тримайтесь;
  • В Нюрнберзі багато ру*ні. Це не дивно взагалі, східна Німеччина завалена ними;
  • Тендітна німецька пожежна система не витримала української люті;
  • Тут росіян багато. Думаю, провокація на 99%.

Раніше ми повідомляли, що в подкасті Соловій розкритикувала творчість Тіни Кароль.

Також співачка поскаржилася на російського репера Пашу Ізотова, який вкрав її пісню.

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концерт Христина Соловий