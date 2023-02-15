"Це не випадково": Христині Соловій довелося зупинити концерт у Німеччині
Українська співачка Христина Соловій розповіла, що була змушена перервати свій концерт у німецькому місті Нюрнберзі на День закоханих, 14 лютого. Цікаво, що це сталося після виконання пісні "Українська лють".
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Деталі інциденту
За словами співачки, після цієї пісні у приміщенні спрацював сигнал пожежної тривоги. Тому всім потрібно було терміново вийти з приміщення.
Сама Христина Соловій не вважає це випадковістю.
"У нас сьогодні мав бути концерт у Нюрнбергу, але після пісні "Українська лють" почалася пожежна тривога, і нам треба було терміново вийти. Я думаю, це не випадково. Це повна х**ня", - сказала вона.
Як відреагувала мережа
У коментарях користувачі вважають, що це сталося не випадково. Вони написали, що до цього можуть бути причетні росіяни, які навмисно зірвали концерт української співачки:
- Провокація 100%. І це вже не перша історія для українських зірок в Німеччині. Христино, тримайтесь. Слава Україні!;
- Пожежну тривогу можна зробити штучно, підпаливши папір і підставивши його під датчик диму. Тому, думаю, що це не просто так. Хтось зірвав концерт. А росіян в Німеччині багато;
- Це точно провокація;
- Все точно не випадково, тримайтесь;
- В Нюрнберзі багато ру*ні. Це не дивно взагалі, східна Німеччина завалена ними;
- Тендітна німецька пожежна система не витримала української люті;
- Тут росіян багато. Думаю, провокація на 99%.
Раніше ми повідомляли, що в подкасті Соловій розкритикувала творчість Тіни Кароль.
Також співачка поскаржилася на російського репера Пашу Ізотова, який вкрав її пісню.