"Это не случайно": Христине Соловий пришлось остановить концерт в Германии

Украинская певица Христина Соловий рассказала, что была вынуждена прервать свой концерт в немецком городе Нюрнберге в День влюбленных, 14 февраля. Интересно, что это произошло после исполнения песни "Українська лють".

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Детали инцидента

По словам певицы, после этой песни в помещении сработал сигнал пожарной тревоги. Потому всем нужно было срочно выйти из помещения.

Сама Христина Соловий не считает это случайностью.

"У нас сегодня должен быть концерт в Нюрнберге, но после песни "Украинская ярость" началась пожарная тревога, и нам нужно было срочно выйти. Я думаю, это не случайно. Это полная х**ня", - сказала она.

Как отреагировала сеть

В комментариях пользователи считают, что это произошло неслучайно. Они написали, что до этого могут быть причастны россияне, которые намеренно сорвали концерт украинской певицы: