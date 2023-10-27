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"Это происходит неожиданно": Добрынин впервые назвал реальную причину развода с Квитковой

Пятница 27 октября 2023 15:35
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"Это происходит неожиданно": Добрынин впервые назвал реальную причину развода с Квитковой Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com.kvittkova)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский ведущий Никита Добрынин и блогерша Даша Квиткова развелись. Впервые за долгое время Добрынин назвал причину разрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова ведущего в интервью Алине Шаманской.

Какая причина развода

Никита Добрынин рассказал, что у них с Квитковой просто не совпали цели в жизни. Больше он не стал углубляться в эту тему и попросил не доставать его вопросами о разводе.

"Иногда отношения умирают, к сожалению, как люди. Это происходит неожиданно. Я перед собой, перед Богом совершенно искренний. Это были серьезные отношения, с очень сильными чувствами. Но, к сожалению, случается и так. Не совпадают цели, не совпадают ценности в жизни. И люди продолжают двигаться по разным направлениям", - сказал Никита.

&quot;Это происходит неожиданно&quot;: Добрынин впервые назвал реальную причину развода с КвитковойНикита Добрынин (фото: скриншот)

Несмотря на то, что пара развелась, Никита с Дашей остались в хороших родительских отношениях. К тому же ведущий считает Квиткову лучшей мамой для их сына.

"Нас связывает желание дальше развиваться и быть лучшими родителями для нашего сына. У нас это больше чем получается, я спокоен за сына, когда он рядом с ней. Я спокоен, когда он рядом со мной. Это самое главное, что она самая лучшая мама для нашего сына", - добавил Добрынин.

Что известно о браке

Телеведущий и блогерша познакомились во время съемок романтического реалити "Холостяк-9", в котором Никита выбрал Дашу среди других участниц. В августе 2020 года пара вышла замуж, а уже через год сообщила радостную новость о рождении первенца - сына Льва.

О разводе Никиты Добрынина и Даши Квитковой стало известно в январе 2023 года.

&quot;Это происходит неожиданно&quot;: Добрынин впервые назвал реальную причину развода с КвитковойНикита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Ранее Квиткова рассказывала о своем самом большом страхе в жизни.

Также звездная пара показывала, как отметили первый день рождения сына.

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Никита Добрынин Даша Квиткова