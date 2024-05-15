Це важливо знати. Хто і як може отримати психіатричну допомогу вдома під час війни
Не всі знають, що в Україні психіатрична допомога деяким пацієнтам може надаватися вдома. Проте у Програмі медичних гарантій навіть передбачено спеціальний пакет - "Психіатрична допомога дорослим і дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами".
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Національної служби здоров'я України розповідає, що таке мобільні мультидисциплінарні команди, чи потрібно платити за їхні послуги, а також як саме почати отримувати психіатричну допомогу вдома.
Що таке мобільні мультидисциплінарні команди
Психіатрична допомога може надаватися вдома, якщо у пацієнтів з розладами психіки та поведінки:
- немає гострого перебігу захворювання
- є потреба у спостереженні з боку психіатра
У такому випадку до людини додому приїздить мобільна мультидисциплінарна команда, до складу якої входять:
- психіатр (та/або дитячий психіатр - за умови надання допомоги дітям)
- психолог або психотерапевт
- медична сестра
"Такі команди орієнтовані на надання допомоги пацієнтам, яких виписали після стаціонарного лікування", - уточнили у НСЗУ.
Чи потрібно платити за психіатричну допомогу
У межах спецпакета Програми медичних гарантій, пацієнти отримують безкоштовно:
- огляд мультидисциплінарною командою та надання психіатричної та психосоціальної допомоги
- формування індивідуального плану лікування та реабілітації
- підтримку у дотриманні плану лікування й реабілітації
- моніторинг за побічною дією ліків
- корекцію лікування (за потреби)
- оцінку соматичного стану
- видачу електронних направлень (при наявності показань) для надання спеціалізованої медичної допомоги
При цьому допомога надається мобільними командами за місцем перебування пацієнтів.
В НСЗУ уточнили, що за погодженням з пацієнтами (чи їхніми рідними) така медична допомога може надаватися також за місцем базування мультидисциплінарної команди.
Крім того, пакетом передбачена можливість консультування пацієнта/пацієнтки телемедичними засобами.
Як отримати психіатричну допомогу вдома
Для того, щоб почати отримувати послуги у межах пакета "Психіатрична допомога дорослим і дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами", українцям потрібно:
- мати направлення лікаря, з яким підписано декларацію або ж направлення психіатра
- мати встановлений відповідний діагноз психічного чи неврологічного розладу
- звернутися (з направленням) у медичний заклад, який має договір із НСЗУ за вищезгаданим пакетом
Уточнюється, що у 2024 році 68 медичних закладів уклали договір із НСЗУ за цим пакетом.
Насамкінець існує ще одна можливість - спостереження лікарем у межах пакета "Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати безкоштовну консультацію психіатра.
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