Це важливо знати. Хто і як може отримати психіатричну допомогу вдома під час війни

Не всі знають, що в Україні психіатрична допомога деяким пацієнтам може надаватися вдома. Проте у Програмі медичних гарантій навіть передбачено спеціальний пакет - "Психіатрична допомога дорослим і дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Національної служби здоров'я України розповідає, що таке мобільні мультидисциплінарні команди, чи потрібно платити за їхні послуги, а також як саме почати отримувати психіатричну допомогу вдома.

Що таке мобільні мультидисциплінарні команди

Психіатрична допомога може надаватися вдома, якщо у пацієнтів з розладами психіки та поведінки:

немає гострого перебігу захворювання

є потреба у спостереженні з боку психіатра

У такому випадку до людини додому приїздить мобільна мультидисциплінарна команда, до складу якої входять:

психіатр (та/або дитячий психіатр - за умови надання допомоги дітям)

психолог або психотерапевт

медична сестра

"Такі команди орієнтовані на надання допомоги пацієнтам, яких виписали після стаціонарного лікування", - уточнили у НСЗУ.

Чи потрібно платити за психіатричну допомогу

У межах спецпакета Програми медичних гарантій, пацієнти отримують безкоштовно:

огляд мультидисциплінарною командою та надання психіатричної та психосоціальної допомоги

формування індивідуального плану лікування та реабілітації

підтримку у дотриманні плану лікування й реабілітації

моніторинг за побічною дією ліків

корекцію лікування (за потреби)

оцінку соматичного стану

видачу електронних направлень (при наявності показань) для надання спеціалізованої медичної допомоги

При цьому допомога надається мобільними командами за місцем перебування пацієнтів.

В НСЗУ уточнили, що за погодженням з пацієнтами (чи їхніми рідними) така медична допомога може надаватися також за місцем базування мультидисциплінарної команди.

Крім того, пакетом передбачена можливість консультування пацієнта/пацієнтки телемедичними засобами.

Як отримати психіатричну допомогу вдома

Для того, щоб почати отримувати послуги у межах пакета "Психіатрична допомога дорослим і дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами", українцям потрібно:

мати направлення лікаря, з яким підписано декларацію або ж направлення психіатра

мати встановлений відповідний діагноз психічного чи неврологічного розладу

звернутися (з направленням) у медичний заклад, який має договір із НСЗУ за вищезгаданим пакетом

Уточнюється, що у 2024 році 68 медичних закладів уклали договір із НСЗУ за цим пакетом.

Насамкінець існує ще одна можливість - спостереження лікарем у межах пакета "Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".