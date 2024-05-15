Это важно знать. Кто и как может получить психиатрическую помощь на дому во время войны

Не все знают, что в Украине психиатрическая помощь некоторым пациентам может быть предоставлена на дому. Однако в Программе медицинских гарантий даже предусмотрен специальный пакет - "Психиатрическая помощь взрослым и детям, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины рассказывает, что такое мобильные мультидисциплинарные команды, нужно ли платить за их услуги, а также как именно начать получать психиатрическую помощь на дому.

Что такое мобильные мультидисциплинарные команды

Психиатрическая помощь может предоставляться на дому, если у пациентов с расстройствами психики и поведения:

нет острого течения заболевания

есть потребность в наблюдении со стороны психиатра

В таком случае к человеку домой приезжает мобильная мультидисциплинарная команда, в состав которой входят:

психиатр (и/или детский психиатр - при условии оказания помощи детям)

психолог или психотерапевт

медицинская сестра

"Такие команды ориентированы на оказание помощи пациентам, выписанным после стационарного лечения", - уточнили в НСЗУ.

Нужно ли платить за психиатрическую помощь

В рамках спецпакета Программы медицинских гарантий пациенты получают бесплатно:

осмотр мультидисциплинарной командой и предоставление психиатрической и психосоциальной помощи

формирование индивидуального плана лечения и реабилитации

поддержку в соблюдении плана лечения и реабилитации

мониторинг насчет побочных действий лекарств

коррекцию лечения (при необходимости)

оценку соматического состояния

выдачу электронных направлений (при наличии показаний) для предоставления специализированной медицинской помощи

При этом помощь предоставляется мобильными командами по месту нахождения пациентов.

В НСЗУ уточнили, что по согласованию с пациентами (или их родными) такая медицинская помощь может предоставляться также по месту базирования мультидисциплинарной команды.

Кроме того, пакет предусматривает возможность консультирования пациента/пациентки телемедицинскими средствами.

Как получить психиатрическую помощь на дому

Для того чтобы начать получать услуги в рамках пакета "Психиатрическая помощь взрослым и детям, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами", украинцам нужно:

иметь направление врача, с которым подписана декларация или направление психиатра

иметь установленный диагноз психического или неврологического расстройства

обратиться (с направлением) в медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ по вышеупомянутому пакету

Уточняется, что в 2024 году 68 медицинских учреждений заключили договор с НСЗУ по этому пакету.

В заключение существует еще одна возможность - наблюдение врачом в рамках пакета "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".