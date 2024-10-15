Це трапляється з кожним: дерматологи розповіли, що найбільше потрібно шкірі з віком

З віком шкіра людини стає сухішою, тому починає потребувати частішого зволоження кремом. Дерматологи розповіли, у якому віці це починає траплятись.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Коли виникає посилена сухість шкіри

Дерматолог Мішель Генрі розповіла, що зазвичай посилена сухість шкіри виникає особливо у віці від 40 до 50 років.

"З віком шкіра стає тоншою та слабшою. Наш епідерміс і дерма стоншуються, кровоносні судини стають крихкішими, а шкірний бар’єр слабшає. В результаті шкіра стає більш чутлива та суха, оскільки шкірний бар’єр більше не може утримувати воду так, як це було раніше", - додала експерт.

Сальні залози природним чином додають жир і зволожують шкіру, але з віком їх стає все менше. Через це шкіра зневоднюється, з’являється свербіж і сухість.

До того ж клітини починає повільніше оновлюватись, таким чином, ми не в змозі позбутися старих мертвих клітин. А вони роблять шкіру тьмяною та сухою.

Вікові гормональні зміни також відіграють певну роль. Естроген дуже важливий для вироблення жиру в шкірі. Оскільки його рівень знижується з віком, то шкіра стає тоншою, сухішою та менш еластичною.

Які звички збільшують сухість

Люди, які проводять багато часу на сонці, особливо без захисту, відчуватимуть більшу сухість шкіри пізніше в житті.

Пошкодження від сонячних променів сприяє розпаду колагену та еластину в шкірі, порушуючи шкірний бар’єр, який відіграє вирішальну роль у допомозі шкірі регулювати рівень гідратації.

Стрес також шкодить - виникає високий рівень кортизолу, а це погіршує здатність шкіри утримувати вологу.

Як зменшити вікову сухість шкіри

Варто використовувати профілактичний догляд за шкірою, включити хімічний пілінг, антиоксидантну сироватку та зволожуючий крем і SPF.

Сертифікований дерматолог Дін Мраз рекомендує щодня використовувати сироватку з вітаміном С, щоб запобігти окислювальному пошкодженню, викликаному токсинами навколишнього середовища, а також легкий зволожуючий крем.

"Якщо ви можете ввести ретинол, ви отримаєте користь у довгостроковій перспективі", - додала лікар.

Корисні інгредієнти для догляду за шкірою, які можуть допомогти зміцнити шкірний бар’єр, включають кераміди, гліцерин і сквален. Вони імітують природний зволожуючий фактор і допоможуть підтримувати функціонування шкіри.

Важливо також пити достатню кількість води щодня та уникати напоїв, які зневоднюють, таких як кава та алкоголь.

Ефективні способи зволоження шкіри

Якщо вже шкіра пошкоджена та потребує ефективного зволоження, варто використовувати засоби з гіалуроновою кислотою та спеціальні вітаміни, які захистять епідермальний бар’єр і запобіжать трансепідермальній втраті води.

Важливо уникати жосткого мила для тіла, а замінити ніжними зволожуючими засобами.

Також важливо уникати всього, що може ще більше подразнювати шкіру, тому вибирайте пральний порошок, який не містить барвників і ароматизаторів.