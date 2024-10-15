Это случается с каждым: дерматологи рассказали, что больше всего нужно коже с возрастом

С возрастом кожа человека становится более сухой, поэтому начинает нуждаться в более частом увлажнении кремом. Дерматологи рассказали, в каком возрасте это начинает случаться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Когда возникает усиленная сухость кожи

Дерматолог Мишель Генри рассказала, что обычно усиленная сухость кожи возникает особенно в возрасте от 40 до 50 лет.

"С возрастом кожа становится тоньше и слабее. Наш эпидермис и дерма утончаются, кровеносные сосуды становятся хрупче, а кожный барьер слабеет. В результате кожа становится более чувствительной и сухой, поскольку кожный барьер больше не может удерживать воду так, как это было раньше", - добавила эксперт.

Сальные железы естественно добавляют жир и увлажняют кожу, но с возрастом их становится все меньше. Из-за этого кожа обезвоживается, появляется зуд и сухость.

К тому же клетки начинает медленнее обновляться, таким образом, мы не в состоянии избавиться от старых мертвых клеток. А они делают кожу тусклой и сухой.

Возрастные гормональные изменения также играют определенную роль. Эстроген очень важен для выработки жира в коже. Поскольку его уровень снижается с возрастом, то кожа становится более тонкой, более сухой и менее эластичной.

Какие привычки увеличивают сухость

Люди, проводящие много времени на солнце, особенно без защиты, будут чувствовать большую сухость кожи позже в жизни.

Повреждение от солнечных лучей способствует распаду коллагена и эластина в коже, нарушая кожный барьер, играющий решающую роль в помощи коже регулировать уровень гидратации.

Стресс тоже вредит - возникает высокий уровень кортизола, а это ухудшает способность кожи удерживать влагу.

Как уменьшить возрастную сухость кожи

Следует использовать профилактический уход за кожей, включить химический пилинг, антиоксидантную сыворотку и увлажняющий крем и SPF.

Сертифицированный дерматолог Дин Мраз рекомендует ежедневно использовать сыворотку с витамином С, чтобы предотвратить окислительное повреждение, вызванное токсинами окружающей среды, а также легкий увлажняющий крем.

"Если вы можете ввести ретинол, вы извлечете пользу в долгосрочной перспективе", - добавила врач.

Полезные ингредиенты по уходу за кожей, которые могут помочь укрепить кожный барьер, включают керамиды, глицерин и сквален. Они имитируют естественный увлажняющий фактор и помогут поддерживать функционирование кожи.

Важно также пить достаточное количество воды ежедневно и избегать обезвоживающих напитков, таких как кофе и алкоголь.

Эффективные способы увлажнения кожи

Если кожа повреждена и требует эффективного увлажнения, следует использовать средства с гиалуроновой кислотой и специальные витамины, которые защитят эпидермальный барьер и предотвратят трансэпидермальную потерю воды.

Важно избегать жесткого мыла для тела, а заменить нежными увлажняющими средствами.

Также важно избегать всего, что может еще больше раздражать кожу, поэтому выбирайте стиральный порошок, не содержащий красителей и ароматизаторов.