Это точно не о любви. 10 признаков того, что мужчина не идеал, а манипулятор

Идеальный мужчина - мечта всех женщин. Но иногда бывает и так, что избранник только хочет казаться самым лучшим в мире, а сам просто манипулирует вашими чувствами.

Какие 10 признаков говорят о том, что рядом с вами не идеал, а манипулятор, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Он кажется идеальным. Надо признать, что ни один человек не может быть хорош во всем. И если вам кажется, что он точно идеал, подумайте, не слишком ли он старается. Возможно, ему так хочется покорить вас, что ложь вытеснила всю правду.

Он непостоянен. Если сначала мужчина уделяет вам максимум внимания, а затем внезапно становится отстраненным - его сердце не принадлежит вам на все 100%. Скорее всего, он либо встречается с кем-то еще, либо просто манипулирует вашими чувствами.

Признаки манипулятора (фото: freepik.com)

Другие люди говорят о нем плохие вещи. Когда о мужчине ходят слухи, а его самого называют негодяем, иногда стоит прислушиваться. Может быть, вас уже ослепила любовь, а незаинтересованные люди могут видеть и понимать больше.

Он убегает от конфликтов. Если мужчина не хочет брать на себя ответственность за свой же выбор, или отрицает ложь до последнего - бегите от него. Он будет врать постоянно, ничего не изменится.

Он стал вашим "близнецом". Не бывает людей, которые одинаково думают и во всем похожи. И если он стал вашим отражением и делает все, чтобы все ваши дела стали общими, стоит задуматься. Возможно, мужчина хочет манипулировать вами и полностью отнять вашу личность.

Как понять, что мужчина лжет (фото: freepik.com)

Он всегда вас проверяет. Недоверие и подозрения с его стороны сразу должны стать для вас "красным флажком". Ему не нужно постоянно знать, где и с кем вы проводите время. Это не забота, а контроль и попытка сделать вас его собственностью.

Он хочет постоянно вам помогать. Конечно, когда человек не бросает вас в беде, это приятно. Но когда мужчина хочет всегда вас спасать, он может мечтать о признании и статусе героя. И это истощает.

Вы - центр его Вселенной Если мужчина легко отменяет все планы и даже "забивает" на работу ради вас, будьте осторожны. Возможно, он вовлекает вас в созависимые отношения, в которых он растворится сам и "потянет ко дну" вас.

Каким мужчинам не стоит доверять (фото: freepik.com)

Он жалуется на своих "сумасшедших" бывших. В разрыве отношений всегда виноваты двое. Но когда мужчина переводит всю вину на прежнюю и при этом говорит о ней исключительно плохие вещи, не стоит ему верить. Так он пытается казаться хорошим, хотя сам многое скрывает.

Интуиция подсказывает вам, что что-то не так. Не стоит игнорировать свои мысли. Если вам кажется, что он неискренний, или вам просто не стоит быть вместе, то прислушайтесь к этому ощущению. Может быть, подсознательно вы все и так уже понимаете.