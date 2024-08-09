Це точно не дрес-код. 5 речей, які не слід вдягати в офіс

Прозорі сорочки

Цей одяг зараз дуже модний. Втім, для офісу він точно не підійде. Прозорі та занадто відверті сорочки варто залишити для прогулянок, вечірок та вихідних. Існує чимало стильних альтернатив легкому та зручному "верху", серед яких - варіанти з мусліну чи білі поло.

Антитрендова річ для офісу (скріншот)

Занадто сміливі міні

Звісно, влітку хочеться носити якомога менше одягу. Але якщо ви ходите в офіс - подбайте про те, аби "лук" був доречним. Віддайте перевагу довжині до коліна, але не дуже сміливим міні.

Що не варто одягати на роботу (скріншот)

Яскраві та "прикольні" принти

Футболки або сукні з написами чи великими малюнками дійсно привертають увагу та можуть вдало підкреслити вашу оригінальність. Втім, провокаційні написи або ж жартівливі принти слід залишати вдома, особливо якщо ви плануєте обговорювати щось серйозне.

Невдала футболка для офісу (скріншот)

Високі підбори

Туфлі на високих підборах поступово зникають з магазинів, і це не просто так. Річ у тому, що в моді зараз зручність. Ба більше, в офісі вам буде набагато комфортніше, якщо ви зможете вільно пересуватися та не боятися, що незручне взуття принесе страждання.

Яке взуття вже не підходить для офісу (скріншот)

Кроп-топи

А ця річ залишається трендовою вже декілька сезонів. Втім, точно не для офісу. Навіть якщо ви доповните кроп-топ вільною сорочкою, такий "лук" буде недоречним для роботи.

Що не треба носити в офіс (скріншот)