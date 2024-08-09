Это точно не дресс-код. 5 вещей, которые не стоит надевать в офис

Прозрачные рубашки

Эта одежда сейчас очень модная. Впрочем, для офиса она точно не подойдет. Прозрачные и слишком откровенные рубашки следует оставить для прогулок, вечеринок и выходных. Существует немало стильных альтернатив легкому и удобному "верху", среди которых варианты из муслина или белые поло.

Антитрендовая вещь для офиса (скриншот)

Слишком смелые мини

Конечно, летом хочется носить как можно меньше одежды. Но если вы ходите в офис - позаботьтесь о том, чтобы "лук" был уместен. Отдайте предпочтение длине до колена, но не очень смелым мини.

Что не стоит одевать на работу (скриншот)

Яркие и "прикольные" принты

Футболки или платья с надписями или большими рисунками действительно привлекают внимание и могут успешно подчеркнуть вашу оригинальность. Впрочем, провокационные надписи или шуточные принты следует оставлять дома, особенно если вы планируете обсуждать что-то серьезное.

Неудачная футболка для офиса (скриншот)

Высокие каблуки

Туфли на высоком каблуке постепенно исчезают из магазинов, и это не просто так. Дело в том, что в моде сейчас удобство. Более того, в офисе вам будет гораздо комфортнее, если вы сможете свободно передвигаться и не бояться, что неудобная обувь принесет страдания.

Какая обувь уже не подходит для офиса (скриншот)

Кроп-топы

А эта вещь остается трендовой уже несколько сезонов. Впрочем, точно не для офиса. Даже если вы дополните кроп-топ свободной рубашкой, такой "лук" будет неуместен для работы.

Что не нужно носить в офис (скриншот)