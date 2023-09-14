Це тільки шкодить дітям: ось чого не повинні робити вчителі на уроці

Принижувати дітей за зовнішній вигляд

Варто знати, що одяг та аксесуари - це частина самовираження людини. Однак, інколи вчителі змушують учнів змінювати зачіску чи змивати макіяж.

Навіть якщо хтось вважає, що стиль одягу порушує правила школи, то ніхто не має права принижувати учня, критикувати зовнішній вигляд чи змушувати повертатися додому, щоб переодягнутися.

Виганяти учня з уроків

Трапляються ситуації, коли учень запізнився на урок і вчитель, що покарати його, виганяє з красу. Або ж це може трапитись через погану поведінку дитини.

Однак, такий вчинок позбавляє дитину права на освіту.

Кричати

Якщо хтось з учнів у класі поводиться погано, це не дозволяє вчителю підіймати голос. Така поведінка вчителя руйнує довіру до дітей.

Обговорювати учнів з іншими дітьми

Вчителі не повинні обговорювати сімейні проблеми чи інші приватні дані одного учня з іншими. Часто діти не хочуть, щоб інші однокласники знали навіть про їхні оцінки, не кажучи вже про більш персональні історії.

Обов'язки учня

Учні повинні бути в кабінеті не пізніше ніж за 5 хвилин до початку занять. При вході в кабінет учні повинні вітатися з учителем і товаришами.

Після дзвінка учні повинні негайно зайняти свої місця за навчальними столами і приготувати все необхідне до уроку.

Учні, які бажають відповідати або запитати що-небудь у вчителя зобов'язані підняти руку. Будь-яким іншим способом намагатися привертати до себе увагу вчителя не можна.

Підказки та списування на уроках категорично забороняються. Учні повинні ставитися з повагою до вчителів і однокласників.