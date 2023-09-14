Это только вредит детям: вот чего не должны делать учителя на уроке

Учителя и ситуации на уроке бывают очень разными. Однако некоторые учителя могут унижать детей и отбивать любое желание изучать предмет.
Что не должны делать учителя - читайте в материале ниже.
Следует знать, что одежда и аксессуары - это часть самовыражения человека. Однако иногда учителя заставляют учеников менять прическу или смывать макияж.
Даже если кто-то считает, что стиль одежды нарушает правила школы, никто не имеет права унижать ученика, критиковать внешний вид или заставлять возвращаться домой, чтобы переодеться.
Случаются ситуации, когда ученик опоздал на урок и учитель, что наказать его, выгоняет из красоты. Или это может случиться из-за плохого поведения ребенка.
Однако такой поступок лишает ребенка права на образование.
Если кто-то из учеников в классе ведет себя плохо, это не позволяет учителю поднимать голос. Такое поведение учителя разрушает доверие к детям.
Учителя не должны обсуждать семейные проблемы или другие частные данные одного ученика с другими. Часто дети не хотят, чтобы другие одноклассники знали даже об их оценках, не говоря уже о более персональных историях.
Ученики должны быть в кабинете не позднее 5 минут до начала занятий. При входе в кабинет ученики должны здороваться с учителем и товарищами.
После звонка ученики должны немедленно занять свои места за учебными столами и приготовить все необходимое к уроку.
Ученики, желающие отвечать или спросить что-нибудь у учителя, обязаны поднять руку. Каким-либо другим способом стараться привлекать к себе внимание учителя нельзя.
Подсказки и списывания на уроках запрещаются. Ученики должны относиться с уважением к учителям и одноклассникам.
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