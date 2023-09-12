Куди скаржитися на булінг у німецькій школі: поради біженцям

Булінг українських дітей у школах за кордоном трапляється нерідко. Дітей можуть ображати за зовнішній вигляд, незнання мови чи нерозуміння місцевої культури.

Водночас цькуванню можна протистояти. Звернутися можна до адміністрації школи та до спеціальних служб, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrainianingermany.de.

Куди звертатися батькам, якщо дитину цькують у німецькій школі

Найперше варто звернутися до класного керівника і адміністрації школи. Представники школи спілкуються з нападником і контролюють подальшу поведінку дітей.

Німецька асоціація захисту дітей "Нова українська школа" розробила алгоритм дій для батьків, чиї діти страждають від цькування:

записатися на прийом до класного керівника, щоб він провів розмову з дітьми. Якщо це не допоможе, вчитель звернеться до директора;

звернутися до соціального працівника або консультанта школи під час батьківських зборів;

якщо проблема не вирішується, звернутися до представника батьків у класі або до директора чи написати офіційний лист.

Фото: Українські біженці в Німеччині (gettyimages.com)

Де ще допомагають із питань булінгу

За межами школи українські батьки можуть знайти допомогу:

у державному управлінні шкіл та освіти у місцевості, де навчається дитина;

у сімейному консультаційному центрі;

на спеціальній гарячій лінію для українців 0 800 500 22 50;

у кризовому центрі для дітей та молоді до 25 років;

поліції, екстрених службах, службі психологічної допомоги;

національних і регіональних консультаційних центрах із протидії дискримінації;

берлінській екстреній службі захисту дітей;

у консультантів з питань булінгу у різних федеральних землях.

Існує також цілодобовий кризовий чат, де можна отримати психологічні консультації для осіб до 25 років (24/7, українською або російською мовою) за телефоном +4915735993126 через WhatsApp або SMS.

Також працюють телефони довіри для батьків 0800 777 18 77 (з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17:00, німецькою або англійською), також є електронна адреса fraguns@elternhotline.de.

У випадку порушення прав громадян України за кордоном можна звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.

Нагадаємо, ми розповідали, що у ще одній країні запроваджують вивчення української мови.