"Це тільки погіршить стан": лікарі розповіли, коли не можна використовувати інгалятор

Навколо доцільності використання небулайзера (інгалятора) ходить чимало суперечок. Особливо багато думок з'являються під час пошуку відповіді на питання, чи можна робити інгаляції при температурі або ж коли небулайзер не лікує, а шкодить.

Під час написання матеріалу було використано: ексклюзивні коментарі терапевта та інфекціоніста медичного центру "Родовід" Богдана Мостюка й сімейного лікаря Катерини Пінчук.

Коли ж не варто робити інгаляції та дихати через небулайзер, продовжує розбиратися РБК-Україна (проект Styler).

Коли та як саме заборонено використовувати інгалятор - думка сімейного лікаря

Користування небулайзером набуло популярності під час розповсюдження коронавірусу, розповіла Пінчук. Інгаляції вважають одним з ефективних методів лікування захворювання, адже завдяки йому ліки можуть глибоко проникати в легені.

Небулайзер використовують також для лікування трахеїтів, ларингітів та інших респіраторних захворювань, зазначила лікар.

"Ліки, які використовуються в небулайзер повинні бути стерильними. Їх призначає тільки лікар! Не можна дихати Боржомі, звичайною водою та травами! Це може тільки погіршити стан. Якщо у вашої дитини температура вище 39, тоді краще зачекати поки вона спаде, а вже потім використовувати інгаляційний метод лікування", - наголосила вона.

Коли небезпечно робити інгаляції (колаж: РБК-Україна)

Особливості проведення інгаляцій

Пінчук розповіла, що існує декілька правил:

не їсти за годину до процедури

використовувати спеціальну маску для інгаляцій (для маленьких дітей до 4-х років)

мундштук для інгаляцій використовується тільки для процедур дітей, які вже досягли 4-5 років

не можна поєднувати під час інгаляції понад два препарати

якщо ви або ваша дитина дихали через небулайзер гормональними препаратами, то обов'язково потрібно вмиватися після процедури та прополоскати ротову порожнину.

"Обмежень щодо використання небулайзера немає. Але всі ліки для цієї процедури призначає саме ваш сімейний лікар. Як обрати небулайзер для інгаляцій? Звертайте увагу на місткість диспенсера. Він повинен бути не менше 5 мл. І чим дрібніше розпилення має інгалятор, тим краще", - додала лікар.

У чому небезпека інгаляцій (фото: freepik.com)

Коли використання інгалятора може нашкодити

За словами терапевта Мостюка, застосування таких процедур "може бути як корисним, так і не дуже, або навіть сприяти погіршенню". Особливо небезпечним може бути інгаляція під час температури.

"При високих температурах інгаляція може давати побічні реакції, які призведуть до погіршення стану хворого. Наприклад, інгаляція робиться парою теплого повітря, що може призвести до ще більшого підняття температури, а також спровокувати опіки", - заявив він.

"Також можуть виникнути алергічні реакції на препарати, адже організм ослаблено через температуру, яка виникла на тлі боротьби з інфекцією", - додав Мостюк.

Він наголосив на тому, що перед тим, як робити інгаляції, обов'язково потрібно консультуватися з лікарем.