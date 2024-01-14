"Это только ухудшит состояние": врачи рассказали, когда нельзя использовать ингалятор

Вокруг целесообразности использования небулайзера (ингалятора) ходит немало споров. Особенно много мнений появляется при поиске ответа на вопрос, можно ли делать ингаляции при температуре или когда небулайзер не лечит, а вредит.

При написании материала были использованы: эксклюзивные комментарии терапевта и инфекциониста медицинского центра "Родовід" Богдана Мостюка, а также семейного врача Екатерины Пинчук.

Когда же не стоит делать ингаляции и дышать через небулайзер, продолжает разбираться РБК-Украина (проект Styler).

Когда и как запрещено использовать ингалятор - мнение семейного врача

Использование небулайзера стало популярным во время распространения коронавируса, рассказала Пинчук. Ингаляции считают одним из эффективных методов лечения заболевания, ведь благодаря ему лекарство может глубоко проникать в легкие.

Небулайзер используется также для лечения трахеитов, ларингитов и других респираторных заболеваний, отметила врач.

"Лекарства, которые используются в небулайзере должны быть стерильными. Их назначает только врач! Нельзя дышать Боржоми, обычной водой и травами! Это может только ухудшить состояние. Если у вашего ребенка температура выше 39, тогда лучше подождать пока она спадет, а уже потом использовать ингаляционный метод лечения", - подчеркнула она.

Когда опасно делать ингаляции (коллаж: РБК-Украина)

Особенности проведения ингаляций

Пинчук рассказала, что существует несколько правил:

не есть за час до процедуры

использовать специальную маску для ингаляций (для маленьких детей до 4-х лет)

мундштук для ингаляций используется только для процедур детям, достигшим 4-5 лет.

нельзя совмещать во время ингаляции более двух препаратов

если вы или ваш ребенок дышали через небулайзер гормональными препаратами, то обязательно нужно умываться после процедуры и прополоскать полость рта.

"Ограничений по использованию небулайзера нет. Но все лекарства для этой процедуры назначает именно ваш семейный врач. Как выбрать небулайзер для ингаляций? Обращайте внимание на емкость диспенсера. Он должен быть не менее 5 мл. И чем мельче распыление у ингалятора, тем лучше", - добавила врач.

В чем опасность ингаляций (фото: freepik.com)

Когда использование ингалятора может навредить

По словам терапевта Мостюка, применение таких процедур "может быть как полезным, так и не очень, или даже способствовать ухудшению". Особенно опасным может быть ингаляция при температуре.

"При высоких температурах ингаляция может давать побочные реакции, которые приведут к ухудшению состояния больного. К примеру, ингаляция делается паром теплого воздуха, что может привести к еще большему повышению температуры, а также спровоцировать ожоги", - заявил он.

"Также могут возникнуть аллергические реакции на препараты, ведь организм ослаблен из-за температуры, возникшей на фоне борьбы с инфекцией", - добавил Мостюк.

Он отметил, что перед тем, как делать ингаляции, обязательно нужно консультироваться с врачом.