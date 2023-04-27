В Україні хочуть узаконити шлюби для ЛГБТ: що відомо
В Україні можуть прийняти Закон про інститут цивільного партнерства. Відповідно до законопроєкту нововведення повинне сприяти розширенню прав не лише одностатевих, а й різностатевих пар у тому числі.
Детальніше про новий суспільний інститут та як саме він працюватиме - читайте нижче в матеріалі Styler.
Що таке цивільне партнерство
Цивільне партнерство - це юридично визнана домовленість, подібна до шлюбу, створена насамперед як засіб забезпечення визнання законом одностатевих пар. Проте законопроєкт №9103 має на меті забезпечити ширші права і для різностатевих пар.
Як пояснюють ініціатори, цивільне партнерство - це майже те саме, що й цивільний шлюб, але юридично оформлений і з усіма правами та обов'язками. Однак така пара не може усиновити дитину або взяти опікунство.
Скриншот: itd.rada.gov.ua
Які права мають цивільні партнери
Згідно із законопроєктом цивільне партнерство передбачає:
- спільне володіння майном
- можливість успадкування майна
- отримання соціальних виплат від держави, якщо з партнером щось станеться
- права в разі смерті партнера
Важливо зазначити, що всі ці пункти є особливо важливими та актуальними для військових. Саме через це в березні 2023 на сайті електронних петицій з'явився документ про підтримку законопроєкту.
Скриншот: petition.president.gov.ua
"Одностатеві партнери не можуть ухвалити рішення щодо лікування свого партнера чи партнерки, якщо він чи вона були поранені та не можуть ухвалити такі рішення самостійно, або в гіршому випадку, якщо він чи вона загинули, не можуть розпоряджатися його, її тілом, отримати спадок за пільговими умовами чи отримати соціальний захист з боку держави, як це передбачено для сімей військових чи постраждалих від війни", - пише автор петиції військовослужбовець Петро Жеруха.
Сьогодні петиція набрала 25 314 голосів, тому тепер протягом 30 днів її повинен розглянути президент.
Як відбувається процес реєстрації
Реєстрованим партнерством є зареєстрований у визначеному порядку добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб, однієї чи різної статі, в основі якого лежить взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права та обов'язки.
Зверніть увагу, що саме про романтичні стосунки не йдеться. Тобто зареєструвати цивільне партнерство можуть будь-які близькі люди, які хочуть мати певні права відносно одна одної. При цьому в законопроєкті уточнюється, що реєстроване партнерство не є шлюбом.
Скриншот: itd.rada.gov.ua
Після державної реєстрації, партнери набувають статусу близьких родичів, а саме члена сім'ї першого ступеня споріднення одне щодо одного.
Реєстрація партнерства проводиться після 10 днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін.
Які переваги для України в разі прийняття законопроєкту
Автори законопроєкту визначають кілька позитивних пунктів:
- забезпечення належного захисту прав
- зменшення рівня дискримінації окремих вразливих груп
- зменшення дискримінації на основі сексуальної орієнтації
- позитивний вплив на імідж України на міжнародній арені
- відчуття стабільності для громадян, що прямо пропорційно впливає на економічне становище
Та попри низку переваг знайшлися ті, хто не підтримує пропозицію. Зокрема своє обурення висловили релігійні спільноти в Україні. Представники вважають, що наступним кроком стане узаконення можливості усиновлення дітей для одностатевих пар.
"Можемо прогнозувати, що у випадку ухвалення законопроєкту, наступним кроком лобістів одностатевих відносин стане ініціювання можливості усиновлення дітей одностатевими парами, з усіма вкрай негативними наслідками для формування особистості таких дітей та з позбавленням їх природного права на виховання у повноцінній сім'ї - маючи й батька, і матір", - йдеться у зверненні.
Скриншот: vrciro.org.ua
Станом на сьогодні законопроєкт готують до голосування у Верховній Раді.
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