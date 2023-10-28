Це також корупція? Як правильно здавати гроші "на школу": шпаргалка для батьків

В Україні до сьогодні існує практика, коли вчителі чи адміністрація школи збирає з батьків гроші на потреби навчального закладу. Законодавством це не передбачено, однак є можливість зробити благодійний фінансовий чи матеріальний внесок.

Благодійна допомога школі

За утримання та розвиток навчального закладу відповідає його засновник, проте школа також може отримати благодійну допомогу від охочих. При цьому потрібно не просто передати її, а правильно оформити це питання.

Допомогу у вигляді коштів треба перераховувати чи в безготівковій формі на спеціальний казначейський рахунок закладу освіти, чи в касу. Якщо каси в закладах освіти відсутні, вони можуть бути в органах управління освітою.

Ви повинні пам'ятати, що передача неоприбуткованих готівкових коштів є незаконною та заборонена.

Уся передана благодійна допомога - кошти чи матеріальні цінності - обов'язково береться на баланс закладу освіти.

У випадку неофіційної передачі коштів чи іншої допомоги, існує ризик привласнення матеріальної цінності, розкрадання грошей тощо.

Як законно передати гроші до школи

Визначте цілі благодійної допомоги у вигляді коштів. Ви повинні розуміти, на що саме передаєте фінанси.

Напишіть заяву про передачу коштів благодійної допомоги, однак це не обов'язково. Ви можете задокументувати передачу благодійної допомоги через написання заяви на керівника закладу освіти щодо прийняття добровільних грошових внесків.

Укладіть усний чи письмовий договір. Якщо благодійник є юридичною особою, він обов'язково укладає договір про передачу коштів. Для фізичної особи у цьому разі такий договір не обов'язковий.

Заповніть платіжки на переказ готівки.

Перевірте використання коштів. Це можна зробити на вебсайті закладу освіти чи написати запит на доступ до публічної інформації, відповідь на який благодійнику мають надати протягом п'яти робочих днів.

Заклади освіти, які отримують публічні кошти, зобов'язані оприлюднювати на своїх вебсайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості.

Відсутність благодійної допомоги на балансі загрожує кримінальною відповідальністю для керівника закладу.