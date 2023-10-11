ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вчителі назвали речі, які вони купують для дітей у школі за власні роші

Середа 11 жовтня 2023 18:01
UA EN RU
Вчителі назвали речі, які вони купують для дітей у школі за власні роші Які речі вчителі купують для дітей за власні кошти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У США вчителі розповіли, що під час навчального року витрачають чимало власних грошей на певні речі для школярів. Вони завили, що не усім необхідним забезпечені класи у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Що розповіли вчителі

Як виявилось, деякі школи добре фінансуються, аж до електричних точилок для олівців, але більша кількість - ні.

Викладач природничих наук із Нью-Джерсі Келлі Галлахер розповіла, що за власні кошти купує матеріали для лабораторій.

"Я складала програми списків бажань для вчителів, щоб отримати речі для свого класу, як-от стетоскопи, лабораторні халати, пульсоксиметри, додаткові книги", - сказала вона.

Сандра Рік Гілл, яка викладала в дошкільному закладі в Боулінг-Грін, розповіла, що влада надала хороший лазерний струменевий принтер, але без чорнил.

"Нам сказали використовувати наш бюджет класу. Наш річний бюджет становив 300 доларів, а чорнило - 295 доларів", - додала вона.

Також часто сім’ї учнів не мають ресурсів, щоб забезпечити дітей основними речами, такими як їжа і одяг, тому вчителі допомагають.

Які речі купують вчителі

Часто люди дивуються, коли дізнаються, які речі вчителі купують учням за власні кошти. У США вчителі назвали такий список:

  • меблі та книги - книжкові шафи, стелажі, книг для бібліотеки в класі
  • техніку та аксесуари - підставка під проєктор та подовжувачі
  • засоби для прибирання
  • кошики для зберігання, плакати, штори
  • канцелярія
  • їжа

Раніше ми повідомляли, яку зарплату отримують вчителі у різних країнах Європи.

Також ми писали, на які надбавки можуть розраховувати вчителі в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа вчитель вчителька учні