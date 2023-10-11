Вчителі назвали речі, які вони купують для дітей у школі за власні роші
У США вчителі розповіли, що під час навчального року витрачають чимало власних грошей на певні речі для школярів. Вони завили, що не усім необхідним забезпечені класи у школах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Що розповіли вчителі
Як виявилось, деякі школи добре фінансуються, аж до електричних точилок для олівців, але більша кількість - ні.
Викладач природничих наук із Нью-Джерсі Келлі Галлахер розповіла, що за власні кошти купує матеріали для лабораторій.
"Я складала програми списків бажань для вчителів, щоб отримати речі для свого класу, як-от стетоскопи, лабораторні халати, пульсоксиметри, додаткові книги", - сказала вона.
Сандра Рік Гілл, яка викладала в дошкільному закладі в Боулінг-Грін, розповіла, що влада надала хороший лазерний струменевий принтер, але без чорнил.
"Нам сказали використовувати наш бюджет класу. Наш річний бюджет становив 300 доларів, а чорнило - 295 доларів", - додала вона.
Також часто сім’ї учнів не мають ресурсів, щоб забезпечити дітей основними речами, такими як їжа і одяг, тому вчителі допомагають.
Які речі купують вчителі
Часто люди дивуються, коли дізнаються, які речі вчителі купують учням за власні кошти. У США вчителі назвали такий список:
- меблі та книги - книжкові шафи, стелажі, книг для бібліотеки в класі
- техніку та аксесуари - підставка під проєктор та подовжувачі
- засоби для прибирання
- кошики для зберігання, плакати, штори
- канцелярія
- їжа
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