Вчителі назвали речі, які вони купують для дітей у школі за власні роші

У США вчителі розповіли, що під час навчального року витрачають чимало власних грошей на певні речі для школярів. Вони завили, що не усім необхідним забезпечені класи у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що розповіли вчителі

Як виявилось, деякі школи добре фінансуються, аж до електричних точилок для олівців, але більша кількість - ні.

Викладач природничих наук із Нью-Джерсі Келлі Галлахер розповіла, що за власні кошти купує матеріали для лабораторій.

"Я складала програми списків бажань для вчителів, щоб отримати речі для свого класу, як-от стетоскопи, лабораторні халати, пульсоксиметри, додаткові книги", - сказала вона.

Сандра Рік Гілл, яка викладала в дошкільному закладі в Боулінг-Грін, розповіла, що влада надала хороший лазерний струменевий принтер, але без чорнил.

"Нам сказали використовувати наш бюджет класу. Наш річний бюджет становив 300 доларів, а чорнило - 295 доларів", - додала вона.

Також часто сім’ї учнів не мають ресурсів, щоб забезпечити дітей основними речами, такими як їжа і одяг, тому вчителі допомагають.

Які речі купують вчителі

Часто люди дивуються, коли дізнаються, які речі вчителі купують учням за власні кошти. У США вчителі назвали такий список: