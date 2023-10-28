Это тоже коррупция? Как правильно сдавать деньги "на школу": шпаргалка для родителей

В Украине до сих пор существует практика, когда учителя или администрация школы собирает с родителей деньги на нужды учебного заведения. Законодательством это не предусмотрено, однако есть возможность сделать благотворительный финансовый или материальный вклад.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт образовательного омбудсмена объясняет, как законно передать благотворительную помощь учебному заведению.

Благотворительная помощь школе

За содержание и развитие учебного заведения отвечает его основатель, однако школа может получить благотворительную помощь от желающих. При этом нужно не просто передать ее, а правильно оформить этот вопрос.

Помощь в виде средств надо перечислять либо в безналичной форме на специальный казначейский счет учебного заведения, либо в кассу. Если кассы в учебных заведениях отсутствуют, они могут находиться в органах управления образованием.

Вы должны помнить, что передача необложенных налогом наличных средств незаконна и запрещена.

Вся переданная благотворительная помощь - средства или материальные ценности - обязательно берется на баланс учебного заведения.

В случае неофициальной передачи средств или другой помощи существует риск присвоения материальной ценности, хищения денег и т. д.

Как законно передать деньги в школу

Определите цели благотворительной помощи посредством средств. Вы должны понимать, на что передаете финансы.

Напишите заявление о передаче средств благотворительной помощи, но это не обязательно. Вы можете задокументировать передачу благотворительной помощи посредством написания заявления на руководителя учебного заведения о принятии добровольных денежных взносов.

Заключите устный или письменный договор. Если благотворитель является юридическим лицом, он обязательно заключает договор о передаче средств. Для физического лица в этом случае такой договор не обязателен.

Заполните платежки на обналичивание.

Проверьте использование средств. Это можно сделать на веб-сайте учебного заведения или написать запрос на доступ к публичной информации, ответ на который благотворителю должны предоставить в течение пяти рабочих дней.

Учреждения, получающие публичные средства, обязаны опубликовать на своих веб-сайтах смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств, информацию о перечне товаров, работ и услуг, полученных в качестве благотворительной помощи, с указанием их стоимости.

Отсутствие благотворительной помощи на балансе чревато уголовной ответственностью для руководителя заведения.