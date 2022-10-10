"Це страшно": українка розповіла, як намагалась врятувати маму у Херсоні

За її словами, від поїздки у Херсон її відмовляли рідні та казали, що це небезпечно. Однак, коли волонтери кілька тижнів не могли доправити ліки, які терміново необхідні для процедур, жінка вирішила їхати.

Як добиралася

Світлана спланувала маршрут - спочатку літаком до Польщі, звідти потягом до Запоріжжя. З польського Пшемишля потяги ідуть просто до Запоріжжя.

"Бо що їм робити на чужині? Навіть якщо там допомагають… але ж скільки їх будуть годувати? Та й мало хто хоче того годування в чужій країні, коли є своя", - розказує жінка.

Вона зазначила, що лише одиниці з українців, із ким жінка спілкувалась, бажають залишитись на чужині. Ті, хто опинився за кордоном, покинувши все, мають починати все спочатку.

Жінка домовилась із перевізником, щоб їхати в Херсон. Однак, в той день, коли вона приїхала в Запоріжжя, її просто не дочекалися. Тому вона була змушена шукати іншого водія.

"Їх два дні не випускали з міста, бо поруч ішли запеклі бої, а тоді якраз дали дозвіл. І заради мене одної не стали люди чекати", - сказала вона.

Світлані пощастило, адже водій, якого вона знайшла в спеціальному чаті сказав, що в нього звільнилося місце. Але тільки залишилось чекати дозволу їхати.

Що завадило жінці

Мама Світлани не зраділа, коли дізналась про поїздку доньки. Тому вона всіляке почала відмовляти її.

"Це страшно, коли мама лає тебе через те, що ти хочеш приїхати додому, бо просто боїться за твоє життя під час цієї дороги", - додала жінка.

Після цього вона вирішила не їхати та повернулась назад в Італію. Як розповіла Світлана, її сім'я зраділа, коли вона повернулася, адже вони дуже хвилювалися за неї.

Жінка говорить, поки шукала нового перевізника, то ходила вулицями Запоріжжя і бачила пригнічене місто.

Також вона додала, що серед перевізників - багато волонтерів, які везуть людей на свій ризик.

"Переїзд, як мені пояснили, безплатний, але гроші довелося платити, щоб пропускали через блокпости. Я була готова заплатити, скільки потрібно. Але все ж послухала маму і не поїхала в Херсон. Я вже два дні як повернулася додому, і ще стільки ж добиралася, а люди, які мали їхати зі мною, досі чекають у Запоріжжі", - розповідає Світлана.