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"Это страшно": украинка рассказала, как пыталась спасти маму в Херсоне

Украинка рассказала, как пыталась заехать в Херсон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинка Светлана с семьей уже больше 15 лет живет в Испании. Она каждое лето приезжала к родителям в Херсон. Однако в этом году этому помешала война. Когда ее мама тяжело заболела, она без колебаний поехала на спасение.

Историю женщины рассказало Суспільне.

По ее словам, от поездки в Херсон ее отказывали родные и говорили, что это небезопасно. Однако, когда волонтеры несколько недель не могли доставить лекарства, которые срочно необходимы для процедур, женщина решила ехать.

Как добиралась

Светлана спланировала маршрут - сначала самолетом в Польшу, оттуда поездом в Запорожье. Из польского Пшемышля поезда идут прямо в Запорожье.

"Ибо что им делать на чужбине? Даже если там помогают… но сколько их будут кормить? Да и мало кто хочет того кормления в чужой стране, когда есть своя", - рассказывает женщина.

Она отметила, что только единицы украинцев, с кем женщина общалась, желают остаться на чужбине. Те, кто оказался за границей, оставив все, должны начинать все сначала.

Женщина договорилась с перевозчиком, чтобы ехать в Херсон. Однако в тот день, когда она приехала в Запорожье, ее просто не дождались. Поэтому она была вынуждена искать другого водителя.

"Их два дня не выпускали из города, потому что рядом шли упорные бои, а тогда как раз дали разрешение. И ради меня одной не стали люди ждать", - сказала она.

Светлане повезло, ведь водитель, которого она нашла в специальном чате, сказал, что у него освободилось место. Но только осталось ждать разрешения уезжать.

Что помешало женщине

Мама Светланы не обрадовалась, когда узнала о поездке дочери. Поэтому она всяческое начала отговаривать ее.

"Это страшно, когда мама ругает тебя из-за того, что ты хочешь приехать домой, потому что просто боится за твою жизнь во время этой дороги", - добавила женщина.

После этого она решила не ехать и вернулась в Италию. Как рассказала Светлана, ее семья обрадовалась, когда она вернулась, потому что они очень волновались за нее.

Женщина говорит, пока искала нового перевозчика, то ходила по улицам Запорожья и видела подавленный город.

Также она добавила, что среди перевозчиков много волонтеров, которые везут людей на свой риск.

"Переезд, как мне объяснили, бесплатный, но деньги пришлось платить, чтобы пропускали через блокпосты. Я была готова заплатить сколько нужно. Но все же послушала маму и не поехала в Херсон. Я уже два дня как вернулась домой, и еще столько же добиралась, а люди, которые должны ехать со мной, до сих пор ждут в Запорожье", - рассказывает Светлана.

Ранее мы сообщали, что украинка полгода пыталась вывезти из Мариуполя маму.

Также мы писали, что россияне первоклассникам рассказывают, что украинцы – "вымышленная нация".

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