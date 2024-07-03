Це справжній хіт! Настоянка з м'яти допоможе вирішити проблеми зі здоров'ям

Настоянка м'яти - це лікувальний напій, рекомендований при проблемах зі шлунком і печінкою. Цей водно-спиртовий трав'яний екстракт буде корисний не тільки при розладі травлення, але і при спазмах в животі.
Як зробити настоянку, протипоказання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Настоянка м’яти містить найважливіший компонент з листя рослини - ментол. Він має болезаспокійливі та освіжаючі властивості. Крім того, ця сполука стимулює секрецію шлункової кислоти, таким чином полегшуючи симптоми розладу травлення, включаючи біль у животі, нудоту, блювоту та запор.
Ця лікарська суміш також благотворно впливає на виділення жовчі, підтримуючи таким чином роботу печінки і полегшуючи перетравлення важкої і жирної їжі.
М'ята перцева (Mentha piperita) є хорошим джерелом вітамінів і мінералів, необхідних для нормального функціонування організму.
Вона також багата антиоксидантами, тобто сполуками, які захищають організм від окислювального стресу. Крім того, ми можемо знайти там мінеральні солі, особливо залізо, магній, мідь і цинк. Також настоянка м'яти перцевої є джерелом органічних кислот і дубильних речовин, які мають в'яжучу дію, тобто звужують кровоносні судини.
Завдяки оздоровчим властивостям, настоянку м’яти рекомендують вживати при різних захворюваннях, в тому числі:
Варто пам’ятати, що м’ята - це лікувальна настоянка, тому в день не можна пити більше 50 мл.
Через вміст алкоголю її не можна вживати вагітним і годуючим жінкам, а також дітям і підліткам до 18 років.
Приготування настоянки м'яти надзвичайно просте і не вимагає спеціального обладнання та навичок. Вам знадобиться лише 5 загальнодоступних інгредієнтів!
Інгредієнти для настоянки м’яти:
Збираючи м’яту, вибирайте тільки зелене листя без іржавого кольору. Листя треба промити і ретельно просушити, після чого покласти в попередньо простерилізовану 3-літрову банку.
Засипте цукром і залийте спиртом, щільно закрийте банку, а потім залиште на 10-14 днів у темному місці, щодня помішуючи.
Через два тижні процідіть отриману суміш через сито або щільну марлю.
Лікувальну настоянку розлийте по пляшках, закупорте і залиште ще на 2 тижні. Після закінчення цього часу м’ята готова до вживання.
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