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Это настоящий хит! Настойка из мяты поможет решить проблемы со здоровьем

Фото: Мята перечная (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Настойка мяты - это лечебный напиток, рекомендованный при проблемах с желудком и печенью. Этот водно-спиртовой травяной экстракт будет полезен не только при расстройстве пищеварения, но и при спазмах в животе.

Как сделать настойку, противопоказания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

От чего помогает настойка мяты?

Настойка мяты содержит важнейший компонент из листьев растения - ментол. Он обладает болеутоляющими и освежающими свойствами. Кроме того, это соединение стимулирует секрецию желудочной кислоты, облегчая симптомы расстройства пищеварения, включая боль в животе, тошноту, рвоту и запор.

Эта лекарственная смесь также оказывает благотворное влияние на выделение желчи, поддерживая таким образом работу печени и облегчая переваривание тяжелой и жирной пищи.

Мята перечная (Mentha piperita) является хорошим источником витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма.

Она также богата антиоксидантами, то есть соединениями, защищающими организм от окислительного стресса. Кроме того, мы можем найти там минеральные соли, особенно железо, магний, медь и цинк. Также настойка мяты перечной является источником органических кислот и дубильных веществ, которые оказывают вяжущее действие, то есть сужают кровеносные сосуды.

Применение, дозировка и противопоказание

Благодаря оздоровительным свойствам, настойку мяты рекомендуют употреблять при различных заболеваниях, в том числе:

  • плохое пищеварение,
  • спазмы в животе,
  • пищевое отравление,
  • артралгия,
  • дисменорея,
  • головные боли напряжения.

Следует помнить, что мята - это лечебная настойка, поэтому в день нельзя пить больше 50 мл.

Из-за содержания алкоголя ее нельзя употреблять беременным и кормящим женщинам, а также детям и подросткам до 18 лет.

Как сделать настойку

Приготовление настойки мяты чрезвычайно просто и не требует специального оборудования и навыков. Вам понадобится всего 5 общедоступных ингредиентов!

Ингредиенты для настойки мяты:

  • 300 г перечной мяты,
  • 700 мл 40% водки,
  • 500 мл очищенного спирта,
  • 300 г сахара.

Собирая мяту, выбирайте только зеленые листья без ржавого цвета. Листья нужно промыть и тщательно просушить, после чего положить в предварительно простерилизованную 3-литровую банку.

Засыпьте сахаром и залейте спиртом, плотно закройте банку, затем оставьте на 10-14 дней в темном месте, ежедневно помешивая.

Через две недели процедите получившуюся смесь через сито или плотную марлю.

Лечебную настойку разлейте по бутылкам, закупорьте и оставьте еще на 2 недели. По истечении этого времени мята готова к употреблению.

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