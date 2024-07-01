Секрети довголіття та щасливого життя від японців. Це всього три щоденні звички

"Блакитні зони" - це декілька невеликих регіонів світу, в яких живуть довгожителі. Серед них - люди з Окінави, Японія. Жінки Окінави живуть довше, ніж жінки з усіх інших регіонів світу. Крім того, люди тут менше хворіють на рак, серцеві захворювання та деменцію, ніж, наприклад, американці.

У чому секрет довголіття та щасливого життя людей з острова Окінава, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Для довідки

Абсолютним лідером за кількістю довгожителів є острів Окінава, розташований на відстані 640 кілометрів на південний захід від материкової Японії. Його назва перекладається як "мотузка у відкритому морі" - по обидва боки продовгуватий острів омивається водою: на сході Тихим океаном, а на Заході - Східнокитайським морем.

Так виглядає острів Окінава (фото: shutterstock.com)

Довгожителі острова привернули увагу письменників Ектора Гарсіа та Франсеска Міраллеса. Вони взяли інтерв’ю у понад 100 найстаріших людей на Окінаві та написали про принципи та прийоми, яких 100-річні японці дотримуються щодня, у своїй книзі під назвою "Ікігай: японський секрет довгого та щасливого життя".

3 щоденні практики для довгого та щасливого життя

Вправи низької інтенсивності принаймні 5 хвилин на день

Майже всі довгожителі, з якими спілкувалися Гарсія та Міраллес, розповідали, що вони регулярно практикують тайсо. Це відома японська вправа, яку роблять японці протягом десятиліть.

"Навіть мешканці будинку престарілих, який ми відвідали, приділяли цьому щонайменше п’ять хвилин щодня, хоча деякі виконували вправи зі свого інвалідного візка", - пишуть автори у своїй книзі.

Допомагає те, що вправа вимагає рухів низької інтенсивності, і її можна виконати за п’ять хвилин або менше.

Знайдіть мету і залишайтеся зайнятими

Існує японське прислів’я, яке говорить: "Лише залишаючись активним, ви захочете жити сто років".

Окінавці досягають цього, знаходячи свій ікігай, тобто мету, яка спонукає їх зосередитися на глибшому сенсі життя.

Ікігай перекладається, як "щастя бути завжди зайнятим". Дуже часто японці не виходять на пенсію та продовжують працювати, і живуть довше.

Наприклад, 83-річний Хаяо Міядзакі - відомий режисер анімаційних фільмів студії Ghibli в Японії. Через день після виходу на пенсію в 90-х Міядзакі прийшов на роботу, щоб створити ескізи нових анімацій. Він і досі не зупиняється, остання його робота вийшла у 2023 році.

Жителі Окінави живуть щасливо (Скриншот)

Досягнення стану "в моменті"

"Немає чарівного рецепту для того, щоб знайти щастя, щоб жити відповідно до свого ікігай", - пишуть Гарсія та Міраллес у своїй книзі.

Але одним із ключових інгредієнтів є здатність досягти цього стану бути щасливим тут і зараз.

За словами Гарсіа та Міраллеса, перебуваючи в цьому стані, ви можете бути більш присутніми, покращити свою концентрацію та тимчасово забути про свої турботи.