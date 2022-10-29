Цей спосіб допоможе суттєво покращити інтернет в будинку: знадобиться копійчаний продукт

Зокрема, таку проблему можете подолати купивши більш потужний роутер Wi-Fi. Але цього робити не потрібно, адже є практичний і набагато дешевший трюк.

Як використати алюмінієву фольгу

Багато з нас знають, що сигнали Wi-Fi вдома передаються через радіохвилі.

Алюмінієва фольга має блискучу поверхню, яка діє як відбивач. Вона може відбивати радіохвилі та передавати їх у більшому масштабі.

Для способу необхідно підготувати:

Алюмінієву фольгу;

Невелику коробку (або коробку від роутера);

Клей або скотч.

Спочатку приклейте алюмінієву фольгу до поверхні коробки. Її розмір повинен приблизно відповідати розміру роутера. Необхідно щоб фольга заповнила повністю коробку.

Потім помістіть коробку за роутером. Потім можна перевірити швидкість інтернету і різницю буде одразу видно.

Як ще можна поліпшити сигнал Wi-Fi

Встановіть роутер в центрі квартири

Якщо планування будинку чи квартири дозволяє поставити роутер в центр, зробіть це. Сигнал Wi-Fi від роутера буде рівномірніше розподілятися по квартирі.

Поставте роутер якомога вище

Не ставте роутер на підлогу, чим вище від підлоги він знаходиться, тим краще. Роутер на підлозі допомагає приймати сигнал сусідам, ніж вашому телефону чи ноутбуку. Якщо є можливість, то покладіть роутер на шафу.

Якомога далі від техніки

Техніка, яка знаходиться дуже близько до роутера погіршує сигнал, створюючи перешкоди. Заберіть його якомога далі від телевізора, музичного центру та комп’ютера. На якість сигналу Wi-Fi впливає і велика кількість проводів поруч.