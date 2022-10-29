Этот способ поможет существенно улучшить интернет в доме: понадобится копеечный продукт

В частности, такую проблему можете преодолеть, купив более мощный роутер Wi-Fi. Но этого делать не нужно, ведь есть практический и гораздо более дешевый трюк.

Как использовать алюминиевую фольгу

Многие знают, что сигналы Wi-Fi дома передаются через радиоволны.

Алюминиевая фольга имеет блестящую поверхность, действующую как отражатель. Она может отражать радиоволны и передавать их в большем масштабе.

Для способа необходимо подготовить:

Алюминиевую фольгу;

Небольшую коробку (или коробку от роутера);

Клей или скотч.

Сначала приклейте алюминиевую фольгу к поверхности коробки. Ее размер должен примерно соответствовать размеру роутера. Необходимо, чтобы фольга заполнила полностью коробку.

Затем поместите коробку за роутером. Затем можно проверить скорость интернета, и разница будет сразу видна.

Как еще можно улучшить сигнал Wi-Fi

Установите роутер в центре квартиры

Если планировка дома или квартиры позволяет поставить роутер в центр, сделайте это. Сигнал Wi-Fi от роутера будет постепенно распределяться по квартире.

Поставьте роутер как можно выше

Не ставьте роутер на пол, чем выше пола он находится, тем лучше. Роутер на полу помогает принимать сигнал соседям, чем вашему телефону или ноутбуку. Если есть возможность, то положите роутер на шкаф.

Как можно дальше от техники

Техника, которая находится очень близко к роутеру, ухудшает сигнал, создавая помехи. Заберите его подальше от телевизора, музыкального центра и компьютера. На качество сигнала Wi-Fi влияет и большое количество проводов рядом.