"Це специфіка моєї роботи": Потап вперше розповів, де зараз перебуває та чим займається під час війни

Де зараз перебуває Потап

За словами продюсера, він не живе в одному місці постійно, і це пов'язано зі специфікою його роботи.

"Я маю на увазі аукціони, благодійні концерти, збір на армію, гуманітарну допомогу тощо. В мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я дістаю гроші та допомогу саме за кордоном. І перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільше корисним - це може бути й в Україні, і в Європі, і в Америці", - розповів він.

Проте водночас Потап наголошує, що не може весь час перебувати в Україні, адже не зможе збирати допомогу. Він каже, що виступати та обговорювати домовленості дистанційно - неможливо.

"Ну, коли я їду за кордон виступати, як артист, то, звісно, я не можу зробити цього дистанційно. Коли їду як бізнесмен - домовлятись за те, щоб відправили 15 автомобілів швидкої допомоги чи 25 контейнерів гуманітарної допомоги, чи медичну допомогу, то теж маю бути там присутнім особисто. Бо я це все беру особисто під свою гарантію і свою бізнес-репутацію", - пояснює знаменитість.

Він додає, що важливо контролювати все особисто, щоб уникнути шахраїв.

Крім того, артист розповідає, що активно збирає кошти на допомогу Україні.

"Займаюсь тим же самим, чим і займався. Працюю над великими проєктами. Ще пів року тому ми зібрали 80 мільйонів гривень зі своєю дружиною, якою я дуже пишаюся. Також я зі своїм партнером із Сан-Франциско побудував NFT-платформу Help UA, яка щодня адресно допомагає людям, що постраждали від війни", - розповів Потап.