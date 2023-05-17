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"Это специфика моей работы": Потап впервые рассказал, где находится и чем занимается во время войны

Где сейчас Потап и чем занимается рэпер (фото: пресс-служба)
Автор: Юлия Гаюк

Известный украинский рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап, впервые "открыл карты" о своей волонтерской деятельности за рубежом. При этом артист отмечает, что вернуться в Украину он не может именно из-за помощи ВСУ.

Об этом певец рассказал в интервью ТСН.

Где сейчас находится Потап

По словам продюсера, он не живет в одном месте постоянно и это связано со спецификой его работы.

"Я имею в виду аукционы, благотворительные концерты, сбор на армию, гуманитарную помощь и т. д. У меня очень большие связи, которые я создал за всю свою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным - это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке", - рассказал он.

Однако Потап отмечает, что не может все время находиться в Украине, ведь не сможет собирать помощь. Он говорит, что выступать и обсуждать договоренности дистанционно - невозможно.

"Ну, когда я еду за границу выступать как артист, то, конечно, я не могу сделать этого дистанционно. Когда еду как бизнесмен - договариваться за то, чтобы отправили 15 автомобилей скорой помощи или 25 контейнеров гуманитарной помощи или медицинскую помощь, то тоже должен там присутствовать лично. Потому что я это все беру лично под свою гарантию и свою бизнес-репутацию", - объясняет знаменитость.

Он добавляет, что важно контролировать все лично во избежание мошенников.

Кроме того, артист рассказывает, что активно собирает средства в помощь Украине.

"Занимаюсь тем же, чем и занимался. Работаю над большими проектами. Еще пол года назад мы собрали 80 миллионов гривен со своей женой, которой я очень горжусь. Также я со своим партнером из Сан-Франциско построил NFT-платформу Help UA, которая каждый день адресно помогает людям, пострадавшим от войны", - рассказал Потап.

Ранее мы рассказывали, как высказался Потап о слухах о разводе с Каменских.

Читайте также, что Юрий Горбунов думает о творчестве Потапа во время войны.

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