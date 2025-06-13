ua en ru
Пт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Це не сон". Зірка "Анатомії Грей" зі сльозами розповів про невиліковний діагноз (видео)

П'ятниця 13 червня 2025 15:45
UA EN RU
"Це не сон". Зірка "Анатомії Грей" зі сльозами розповів про невиліковний діагноз (видео) Ерік Дейн розчулився у новому відвертому інтерв'ю (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зірка "Анатомії Грей" та "Ейфорії" Ерік Дейн вперше публічно прокоментував свій невиліковний діагноз БАС - бічний аміотрофічний склероз.

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler), про свій стан актор розповів в інтерв'ю Good Morning America.

"Я щоранку прокидаюся й одразу згадую, що це - моя реальність. Це не сон", - сказав він.

У тизері до інтерв'ю 52-річний Ерік тримає ведучу за руку та коментує свою хворобу, яка поступово послаблює м'язи та вражає рухові функції.

Він стає помітно емоційним, витирає сльози та виливає душу про життя в умовах діагнозу.

"Я не думаю, що це кінець моєї історії. Я не відчуваю, що це кінець мене", - прокоментував він.

Повне інтерв'ю з Еріком вийде 16 червня.

Що відомо про діагноз актора

Новина про хворобу Дейна з'явилася у квітні після того, як він та його дружина Ребекка Ґейгарт вирішили скасувати своє розлучення після семи років окремого життя. У подружжя є дві доньки - 15-річна Біллі та 13-річна Джорджія.

Ерік оголосив про свій стан в офіційній заяві. Він подякував рідним за підтримку та наголосив, що продовжить працювати.

"Я вдячний, що поряд зі мною любляча родина, яка допомагає пройти цей складний етап. Я також радий, що можу продовжувати працювати й повертаюся на знімальний майданчик "Ейфорії". Прошу поважати приватність моєї сім’ї", - сказав тоді він.

Згодом Еріка помітили вперше після оголошення діагнозу. Інсайдери зазначали, що він давно знав про хворобу, але публічно вирішив розповісти лише зараз. Його сфотографували в Лос-Анджелесі, коли він прямував до свого друга.

Зйомки третього сезону серіалу "Ейфорія" йдуть повним ходом. Поки невідомо, чи сам Дейн вже завершив свої знімання. У проєкті він грає батька Нейта Джейкобса.

Нагадаємо, Ерік Дейн народився 9 листопада 1972 року в Сан-Франциско. Серед інших його відомих ролей - "Розанна", "Одружені... з дітьми" та інші. Зіграв навіть в одному сезоні серіалу "Всі жінки відьми".

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
NEWS
Удар Ізраїлю по Ірану: як стрибок цін на нафту вплине на вартість бензину в Україні
Удар Ізраїлю по Ірану: як стрибок цін на нафту вплине на вартість бензину в Україні