"Це не сон". Зірка "Анатомії Грей" зі сльозами розповів про невиліковний діагноз (видео)

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler), про свій стан актор розповів в інтерв'ю Good Morning America.

"Я щоранку прокидаюся й одразу згадую, що це - моя реальність. Це не сон", - сказав він.

У тизері до інтерв'ю 52-річний Ерік тримає ведучу за руку та коментує свою хворобу, яка поступово послаблює м'язи та вражає рухові функції.

Він стає помітно емоційним, витирає сльози та виливає душу про життя в умовах діагнозу.

"Я не думаю, що це кінець моєї історії. Я не відчуваю, що це кінець мене", - прокоментував він.

Повне інтерв'ю з Еріком вийде 16 червня.

Що відомо про діагноз актора

Новина про хворобу Дейна з'явилася у квітні після того, як він та його дружина Ребекка Ґейгарт вирішили скасувати своє розлучення після семи років окремого життя. У подружжя є дві доньки - 15-річна Біллі та 13-річна Джорджія.

Ерік оголосив про свій стан в офіційній заяві. Він подякував рідним за підтримку та наголосив, що продовжить працювати.

"Я вдячний, що поряд зі мною любляча родина, яка допомагає пройти цей складний етап. Я також радий, що можу продовжувати працювати й повертаюся на знімальний майданчик "Ейфорії". Прошу поважати приватність моєї сім’ї", - сказав тоді він.

Згодом Еріка помітили вперше після оголошення діагнозу. Інсайдери зазначали, що він давно знав про хворобу, але публічно вирішив розповісти лише зараз. Його сфотографували в Лос-Анджелесі, коли він прямував до свого друга.

Зйомки третього сезону серіалу "Ейфорія" йдуть повним ходом. Поки невідомо, чи сам Дейн вже завершив свої знімання. У проєкті він грає батька Нейта Джейкобса.

Нагадаємо, Ерік Дейн народився 9 листопада 1972 року в Сан-Франциско. Серед інших його відомих ролей - "Розанна", "Одружені... з дітьми" та інші. Зіграв навіть в одному сезоні серіалу "Всі жінки відьми".