"Это не сон". Звезда "Анатомии Грей" со слезами рассказал о неизлечимом диагнозе (видео)
Звезда "Анатомии Грей" и "Эйфории" Эрик Дэйн впервые публично прокомментировал свой неизлечимый диагноз БАС - боковой амиотрофический склероз.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о своем состоянии актер рассказал в интервью Good Morning America.
"Я каждое утро просыпаюсь и сразу вспоминаю, что это - моя реальность. Это не сон", - сказал он.
В тизере к интервью 52-летний Эрик держит ведущую за руку и комментирует свою болезнь, которая постепенно ослабляет мышцы и поражает двигательные функции.
Он становится заметно эмоциональным, вытирает слезы и изливает душу о жизни в условиях диагноза.
"Я не думаю, что это конец моей истории. Я не чувствую, что это конец меня", - прокомментировал он.
Полное интервью с Эриком выйдет 16 июня.
Что известно о диагнозе актера
Новость о болезни Дэйна появилась в апреле после того, как он и его жена Ребекка Гейгарт решили отменить свой развод после семи лет отдельной жизни. У супругов есть две дочери - 15-летняя Билли и 13-летняя Джорджия.
Эрик объявил о своем состоянии в официальном заявлении. Он поблагодарил родных за поддержку и подчеркнул, что продолжит работать.
"Я благодарен, что рядом со мной любящая семья, которая помогает пройти этот сложный этап. Я также рад, что могу продолжать работать и возвращаюсь на съемочную площадку "Эйфории". Прошу уважать приватность моей семьи", - сказал тогда он.
Впоследствии Эрика заметили впервые после объявления диагноза. Инсайдеры отмечали, что он давно знал о болезни, но публично решил рассказать только сейчас. Его сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда он направлялся к своему другу.
Съемки третьего сезона сериала "Эйфория" идут полным ходом. Пока неизвестно, завершил ли сам Дейн уже свои съемки. В проекте он играет отца Нэйта Джейкобса.
Напомним, Эрик Дейн родился 9 ноября 1972 года в Сан-Франциско. Среди других его известных ролей - "Розанна", "Женаты... с детьми" и другие. Сыграл даже в одном сезоне сериала "Все женщины ведьми".
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