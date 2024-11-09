Це шокує: американські вчені створюють дрони-зомбі з птахів

Дрони, що можуть плавати та фіксувати рух

Дослідники створили дронів-"зомбі" з використанням тіл мертвих птахів. Команда з Технічного університету Нью-Мексико знайшла спосіб використовувати частини тіл птахів для створення дронів, що можуть маскуватися серед дикої природи.

Науковці вважають, що такі пристрої допоможуть ефективніше спостерігати за дикою природою, адже вони зливаються з навколишнім середовищем.

Після презентації ідеї минулого року інженери Технічного університету Нью-Мексико обладнали качок механізмами, які дозволяють їм плавати на воді, а голубів - камерами, вмонтованими в область шиї.

Доцент кафедри механічної інженерії доктор Мостафа Гассаналіан пояснив, що команда не завдає шкоди птахам і не використовує дронів для шпигунства.

Ось такі "живі" дрони створюються з птахів (фото: New Mexico Tech / SWNS)

Останні досягнення проєкт стосуються створення дронів з двох таксидермічних качок. Один варіант дрона імітує рухи ніг качки, що дозволяє йому природно пересуватися у воді.

Цей інноваційний проєкт поєднує фізіологію птахів з передовими механізмами дронів, що дає змогу їм імітувати природні польоти та поведінку живих птахів.

Такі дрони важко відрізнити від справжніх птахів (фото: New Mexico Tech / SWNS)

Окрім дронів-качок, команда продовжує вдосконалювати проєкт, інтегруючи сплави з пам'яттю форми у кігті таксидермічного голуба, що дозволяє йому сідати на гілки та спостерігати за обставинами. Доктор Гассаналіан підкреслює, що єдина мета цього проєкту - моніторинг дикої природи, а не шпигунство.

Науковці запевняють, що жодному живому птаху не було завдано шкоди при створенні дронів, і не планують це робити надалі. У роботі використовуються тільки таксидермічні птахи, що вже є у продажу, та пір’я, а команда співпрацює з місцевими майстрами з таксидермії.

Дрони-птахи створюються у багатьох різновидах (фото: New Mexico Tech / SWNS)

Основною метою проєкту є створення безпечних та екологічних платформ для моніторингу дикої природи, зниження ризику зіткнень птахів з літаками біля аеропортів та сприяння інноваційним методам для досліджень довкілля.

Це поєднання таксидермії з технологіями дронів відкриває нову еру біоінспірованого інженерства, створюючи багатоцільові дрони, що гармонійно взаємодіють з природою.