Це шокує: американські вчені створюють дрони-зомбі з птахів

Команда з Технічного університету Нью-Мексико знайшла спосіб створення дронів, що можуть бути непомітними серед дикої природи. Що кажуть науковці щодо галузі використання таких дивних пристроїв?
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання NY Post розповідає про унікальний експеримент зі створення штучних птахів.
Дослідники створили дронів-"зомбі" з використанням тіл мертвих птахів. Команда з Технічного університету Нью-Мексико знайшла спосіб використовувати частини тіл птахів для створення дронів, що можуть маскуватися серед дикої природи.
Науковці вважають, що такі пристрої допоможуть ефективніше спостерігати за дикою природою, адже вони зливаються з навколишнім середовищем.
Після презентації ідеї минулого року інженери Технічного університету Нью-Мексико обладнали качок механізмами, які дозволяють їм плавати на воді, а голубів - камерами, вмонтованими в область шиї.
Доцент кафедри механічної інженерії доктор Мостафа Гассаналіан пояснив, що команда не завдає шкоди птахам і не використовує дронів для шпигунства.
Останні досягнення проєкт стосуються створення дронів з двох таксидермічних качок. Один варіант дрона імітує рухи ніг качки, що дозволяє йому природно пересуватися у воді.
Цей інноваційний проєкт поєднує фізіологію птахів з передовими механізмами дронів, що дає змогу їм імітувати природні польоти та поведінку живих птахів.
Окрім дронів-качок, команда продовжує вдосконалювати проєкт, інтегруючи сплави з пам'яттю форми у кігті таксидермічного голуба, що дозволяє йому сідати на гілки та спостерігати за обставинами. Доктор Гассаналіан підкреслює, що єдина мета цього проєкту - моніторинг дикої природи, а не шпигунство.
Науковці запевняють, що жодному живому птаху не було завдано шкоди при створенні дронів, і не планують це робити надалі. У роботі використовуються тільки таксидермічні птахи, що вже є у продажу, та пір’я, а команда співпрацює з місцевими майстрами з таксидермії.
Основною метою проєкту є створення безпечних та екологічних платформ для моніторингу дикої природи, зниження ризику зіткнень птахів з літаками біля аеропортів та сприяння інноваційним методам для досліджень довкілля.
Це поєднання таксидермії з технологіями дронів відкриває нову еру біоінспірованого інженерства, створюючи багатоцільові дрони, що гармонійно взаємодіють з природою.
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