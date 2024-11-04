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НАТО розробляє бойових роботів на тлі зростання загрози з боку Росії, - The Times

Понеділок 04 листопада 2024 15:06
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НАТО розробляє бойових роботів на тлі зростання загрози з боку Росії, - The Times Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Латвії, недалеко від військової бази Адажі, відбулися масштабні навчання НАТО, на яких демонстрували передові технології, включно з роботизованими системами, керованими мережею 5G з різних точок Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Під час цих випробувань, названих «Цифрова магістраль», було представлено роботизований апарат, здатний автономно сканувати поле бою в пошуках противника. Керували ним іспанські військові, які перебували за 2000 миль від місця навчань, що стало можливим завдяки мережам 5G. Мета НАТО - технологічно випередити можливих супротивників, включно з Росією, і підвищити взаємодію військ різних країн.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що НАТО прагне координувати роботу різних систем, включно з наземними роботами і безпілотними літальними апаратами, що особливо важливо у світлі сучасних загроз.

У навчаннях брали участь і представники Естонії. Прем'єр-міністр країни Крістен Міхал заявив, що майбутнє сучасної війни формується в Україні, і для протидії Росії необхідно підтримувати технологічну перевагу. Він наголосив, що НАТО має встановлювати амбітні цілі, а колишні заходи щодо посилення оборони були недостатніми.

Також було представлено розробку латвійської компанії Origin Robotics - безпілотну систему високоточної зброї Beak, прозвану "літаючим Javelin". Цей безпілотник повертається на базу після виконання завдання, що робить його більш економічним порівняно з традиційними ударними апаратами.

Під час навчань використовувалися безпілотні системи для евакуації поранених солдатів і патрулювання узбережжя. Водночас НАТО стикається з викликами в політичній сфері: можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому викликає побоювання у європейських союзників через його критику допомоги Україні та погрози вийти з альянсу, якщо європейські країни не збільшать оборонні витрати.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна зазначила, що Європа з нетерпінням чекає результатів виборів у США, оскільки невизначеність створює нестабільну ситуацію в умовах конфлікту в Україні.

Загроза Європі з боку РФ

Ще 2022 року президент США Джо Байден попереджав, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні. За його словами, без реакції НАТО війна та хаос могли б загрожувати всій Європі.

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово наголошував на цій загрозі. У листопаді 2023 року Зеленський заявив, що Росія разом з Іраном причетна до загострення ситуації на Близькому Сході та прагне спровокувати конфлікти і в інших регіонах світу.

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