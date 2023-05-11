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Це щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світ

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Ліверпуль, Четвер 11 травня 2023 21:40
Це щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світ Джамала вразила виступом на Євробаченні 2023 (фото: facebook.com/jamalaofficial)
Автор: Анна Шиканова

Євробачення 2023 року триває в Ліверпулі й сьогодні глядачі зможуть побачити другий півфінал. За допомогою голосування буде обрано другу десятку фіналістів. А ще сьогодні у спеціальній зоні Eurovision Village Stage виступила Джамала разом із Філармонічним оркестром BBC.

Що відомо про виступ Джамали на Євробаченні 2023 року і від якої її пісні у багатьох були "мурашки", - читайте у матеріалі нижче.

Крім основної сцени Євробачення 2023 року, встановлені також й інші зони в Ліверпулі. Там вже виступили деякі українські артисти.

Це щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світЦе щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світЦе щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світЦе щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світЦе щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світЦе щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світЦе щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світЦе щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світ

Фото: facebook.com/jamalaofficial

Наприклад, є Eurovision Village, де частують стравами української кухні або пропонують майстер-класи з гончарної справи.

Саме тут Джамала виступила разом із BBC Philharmonic та презентувала свій новий альбом Qirim.

Ось як проходили перші репетиції з одним із найстаріших оркестрів Британії:

А ось і сам виступ Джамали, який зачарував увесь світ і викликав у багатьох людей "мурашки".

До речі, раніше ми писали, за кого можуть голосувати українці у другому півфіналі.

А ще розповідали про те, де і коли дивитись другий півфінал Євробачення 2023 року.

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