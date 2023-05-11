Это что-то невероятное! Видео выступления Джамалы во время Евровидения захватило весь мир

Евровидение 2023 продолжается в Ливерпуле и сегодня зрители смогут увидеть второй полуфинал. С помощью голосования будет выбрана вторая десятка финалистов. А еще сегодня в специальной зоне Eurovision Village Stage выступила Джамала вместе с Филармоническим оркестром ВВС.

Что известно о выступлении Джамалы на Евровидение 2023 и от какой ее песни у многих были "мурашки", - читайте в материале ниже.

А вот и само выступление Джамалы, которое очаровало весь мир и вызвало у многих людей "мурашки".

Вот как проходили первые репетиции с одним из самых старейших оркестров Британии:

Именно тут Джамала выступила вместе с BBC Philharmonic и презентовала свой новый альбом Qirim.

Например, есть Eurovision Village, где угощают блюдами украинской кухни или предлагают мастер-классы по гончарному делу.

Кроме основной сцены Евровидение 2023, установлены также другие зоны в Ливерпуле. Там выступили многие украинские артисты.

Кстати, ранее мы писали о том, за кого могут голосовать украинцы во втором полуфинале.

А еще рассказывали о том, где и когда смотреть второй полуфинал Евровидение 2023.