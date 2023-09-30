Ціни знову ростуть. Скільки коштує орендувати квартиру в Києві й чого чекати взимку

Восени ціни на оренду житла у Києві зросли як мінімум на 10%. Рієлтори очікують подорожчання й надалі. Втім, багато залежатиме від того, чи будуть восени і взимку масовані обстріли енергоінфраструктури. Блекаути можуть загальмувати зростання цін, але ненадовго.

Скільки коштує оренда квартир в Києві зараз, РБК-Україна розповідає з посиланням на статистику сайтів з продажу нерухомості та коментар профільного фахівця з підбору житла в оренду.

Як зросли ціни на квартири восени

У порівнянні з липнем, ціна на оренду однокімнатних квартир наприкінці вересня зросла на 10%. Двокімнатні теж подорожчали на 10%. Традиційно трикімнатні квартири здати складніше, і в цьому сегменті ціни зросли дещо менше - на 5%, йдеться у статистиці сайту m2bomber.com.

Тепер ціни на оренду однокімнатної квартири стартують від 10 тисяч гривень. Двокімнатні можна винайняти за ціну від 14 тисяч, трикімнатне житло – від 15 тисяч гривень та вище.

Загалом ринок нерухомості зараз дуже залежить від частоти обстрілів. Але є потреба винайняти квартиру, то люди це все одно будуть робити, попри те, що ситуація залишається небезпечною, кажуть рієлтори. Ринок оренди зараз набагато жвавіший, ніж купівля-продаж. Великі покупки люди відкладають до кращих часів, але питання з житлом багатьом все ж треба вирішувати.

Чому дорожчає оренда квартир: пояснення експерта

Ближче до осені й загалом восени зазвичай квартири в оренду підвищуються в ціні – це нормальне явище було й до вторгнення РФ. Пов'язане воно в більшості зі звичайним сезонним ростом попиту на житло.

Це стосується в основному оренди, але й продажів також. Щоправда, говорити про стабільні закономірності в період постійних ракетних ударів ворога складно, говорить у коментарі РБК-Україна ріелтор Тетяна Клименко.

Фото: Ринок оренди квартир в Києві розвивається активніше. ніж купівля-продаж (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Ціни на оренду однозначно ростуть. Попит теж однозначно росте. Але він все одно ще не досяг рівня, який був до 24 лютого минулого року", – констатує співрозмовниця.

Тетяна Клименко також очікує, що ціни на оренду зростуть і пізніше. Але все залежатиме від ситуації з безпекою в місті та в країні.

"Інтерес до оренди зараз напряму дуже залежить від обстрілів, прильотів. Як тільки трапляється черговий обстріл, можна відразу говорити, що якась із запланованих угод скасується. З іншого боку, все одно до Києва приїжджають студенти, переселенці. Значна частина людей активно повертається з-за кордону. І попит на квартири у будь-якому випадку зростатиме", – каже вона.

За її словами, зараз важко спрогнозувати, як йдуть продажі та оренда взимку і тим більше восени.

"Якщо восени та взимку обстріли продовжаться і попит на житло впаде, на ринку виникне багато різних пропозицій житла, і ціна швидко рости не буде. Якщо знову будуть блекаути, якщо будуть бомбардувати інфраструктуру, це "застопорить" зростання цін, але лише на деякий час", – продовжує Тетяна Клименко.

За час війни вимоги українців до житла значно змінилися, каже експерт. Розкішні квартири з панорамними видами вже практично ніхто не купує, а найбільше зараз питають просте затишне житло. Зараз, як і раніше, зараз мало хто хоче орендувати та купувати квартири з "радянським" ремонтом та килимами. Але й житлом преміум-сегмента вже майже не цікавляться.

Фото: Вартість оренди квартир у столиці восени зросла щонайменше на 10% (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Раніше клієнтів зацікавлювали панорамними видами, верхніми поверхами. Зараз така стратегія вже не працює. Панорами мало кого цікавитимуть, якщо при відключенні світла доведеться підніматися на 15 поверх. Також зараз часто запитують смарт-квартири. Щоб було акуратно, чисто, з добрим, але не дуже дорогим ремонтом. Добре, якщо квартира буде першої здачі, відразу після ремонту", – ділиться спостереженнями фахівець.

Середні ціни на оренду квартир в Києві по районах

За даними m2bomber.com, усереднені ціни за оренду житла в різних районах міста зараз є такими: