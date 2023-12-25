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Серйозно шкодить серцю: ось чого потрібно уникати у сучасному житті

Як стрес впливає на здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сучасний ритм життя наповнений стресом, який може негативно впливати на наше серце. Варто знати, як може погіршитись стан здоров'я через стрес.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram кардіолога Наталії Іванюк.

Як стрес шкодить серцю

За словами лікаря, кардіологічні дослідження показують, що постійний стрес може призводити до збільшення кров’яного тиску, пульсу та впливати на інші параметри, які важливі для здоров’я серця.

Стрес активує вироблення адреналіну та кортизолу. Це може викликати відчуття напруги та підвищення навантаження на серце.

Збільшений рівень кров’яного тиску своєю чергою може загрожувати артеріальною гіпертензією, що є ризиковим фактором для серцево-судинних захворювань.

Тому людям в зоні ризику надважливо знаходити способи ефективного контролю стресу.

Що робити, для збереження здоров'я

Регулярні фізичні вправи, методи релаксації, збалансоване харчування - допоможуть вберегти ваш ментальний стан

Важливо дбати про себе та не дозволяти зовнішнім тригерам стресувати вас.

Друзі та члени родини завжди повинні бути поруч у складні періоди вашого життя. Будьте з тими людьми, спілкування з якими дасть вам сили продовжувати рухатися вперед, коли життя стане занадто важкою ношею. Від підтримки своїх рідних і близьких ви відчуєте величезний прилив енергії та позитивних думок.

Навіть у найважчі часи сміх або проста усмішка дозволять вам почуватися набагато краще. Сміх вивільняє ендорфіни (гормони щастя), які природним чином знижують рівень стресу і допомагають розслабитися. Коли ви відчуєте, що ваш психологічний стан наближається до нервового зриву, то, можливо, найкращими ліками для вас саме і стане хороша порція сміху.

Наша поведінка і наш спосіб життя так само впливають на появу стресу. Вони не завжди стають безпосередньо причиною стресу, але впливають на опірність нашого організму, тіла і психіки стресу. 

 

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серцекардіолог