Серьезно вредит сердцу: вот чего нужно избегать в современной жизни

Как стресс вредит сердцу

По словам врача, кардиологические исследования показывают, что постоянный стресс может приводить к увеличению артериального давления, пульса и влиять на другие параметры, которые важны для здоровья сердца.

Стресс активирует выработку адреналина и кортизола. Это может привести к ощущению напряжения и повышению нагрузки на сердце.

Увеличенный уровень кровяного давления в свою очередь может угрожать артериальной гипертензией, что является рисковым фактором для сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому людям в зоне риска важно находить способы эффективного контроля стресса.

Что делать, для сохранения здоровья

Регулярные физические упражнения, методы релаксации, сбалансированное питание - помогут уберечь ваше ментальное состояние

Важно заботиться о себе и не позволять внешним триггерам стрессировать вас.

Друзья и члены семьи всегда должны быть рядом в сложные периоды вашей жизни. Будьте с теми людьми, общение с которыми даст вам силы продолжать двигаться вперед, когда жизнь станет слишком тяжелой ношей. От поддержки своих родных и близких вы ощутите огромный прилив энергии и положительных мыслей.

Даже в самые тяжелые времена смех или простая улыбка позволят вам чувствовать себя гораздо лучше. Смех высвобождает эндорфины (гормоны счастья), которые естественным образом снижают уровень стресса и помогают расслабиться. Когда вы почувствуете, что ваше психологическое состояние приближается к нервному срыву, то, возможно, лучшим лекарством для вас как раз и станет хорошая порция смеха.

Наше поведение и наш образ жизни также влияют на появление стресса. Они не всегда становятся непосредственно причиной стресса, но влияют на сопротивляемость нашего организма, тела и психики стресса.