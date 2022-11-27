UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це серйозне захворювання може стати причиною безпліддя або перерваної вагітності

Фото: Лікар назвала серйозне захворювання, яке позначиться на жіночому здоров'ї (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ендометрит – це запальне захворювання слизової матки – ендометрія. До ендометриту може призвести грибкова, вірусне або бактеріальне ураження, а також інфекції, що передаються статевим шляхом.

Чому це захворювання таке небезпечне для жіночого здоров'я розповіла лікар зі Львова Вікторія П'єць на своїй Instagram-сторінці.

Як можна захворіти

  • через незахищений статевий акт (особливо під час менструацій);
  • під час спринцювання (якщо не стерильні речі);
  • через неправильну гігієну статевих органів;
  • не ретельна гігієна під час використання тампонів (брудні руки);
  • інфікування може статися під час пологів та абортах, маніпуляцій у порожнині матки;
  • тривале використання щоденних прокладок.

Який буває ендометрит

Ендометрит буває гострий та хронічний (хронічний зазвичай виникає у жінок у менопаузі). Також окремо виділяють післяпологовий ендометрит.

Хронічний ендометрит може протікати тривалий час безсимптомно, а може турбувати виділення з піхви або біль унизу живота.

Як діагностують ендометрит?
Це робиться шляхом гістероскопії з біопсією.

Лікують ендометрит гінекологи.

Профілактика ендометриту:

  • щорічні профілактичні огляди у гінеколога;
  • використання бар'єрних методів контрацепції;
  • відмова від використання щоденних прокладок на постійній основі;
  • ретельна гігієна статевих органів;
  • відмова від спринцювання;
  • під час вагітності, запитайте свого гінеколога аналіз на флору і зокрема стрептокок В.

Читайте також, що не можна робити перед візитом до гінеколога.

Раніше ми повідомляли, коли робити тест на вагітність, щоб отримати найточніший результат.

Читайте РБК-Україна в Google News
гинеколог