Це серйозне захворювання може стати причиною безпліддя або перерваної вагітності

Ендометрит – це запальне захворювання слизової матки – ендометрія. До ендометриту може призвести грибкова, вірусне або бактеріальне ураження, а також інфекції, що передаються статевим шляхом.
Чому це захворювання таке небезпечне для жіночого здоров'я розповіла лікар зі Львова Вікторія П'єць на своїй Instagram-сторінці.
Ендометрит буває гострий та хронічний (хронічний зазвичай виникає у жінок у менопаузі). Також окремо виділяють післяпологовий ендометрит.
Хронічний ендометрит може протікати тривалий час безсимптомно, а може турбувати виділення з піхви або біль унизу живота.
Як діагностують ендометрит?
Це робиться шляхом гістероскопії з біопсією.
Лікують ендометрит гінекологи.
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