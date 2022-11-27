Это серьезное заболевание может стать причиной бесплодия или прерванной беременности

Эндометрит - это воспалительное заболевание слизистой матки - эндометрия. К эндометриту может привести грибковое, вирусное или бактериальное поражение, а также инфекции передающиеся половым путем.
Почему это заболевание так опасно для женского здоровья рассказала врач из Львова Виктория Пьец на своей Instagram-странице.
Эндометрит бывает острый и хронический (хронический обычно возникает у женщин в менопаузе). Также отдельно выделяют послеродовой эндометрит.
Хронический эндометрит может протекать длительно бессимптомно, а может беспокоить выделение из влагалища или боль внизу живота.
Как диагностируют эндометрит?
Это делается путем гистероскопии с биопсией.
Лечат эндометрит гинекологи.
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