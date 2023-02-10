Це саме не минеться! Гінеколог назвала поширені стани, які загрожують жінкам

При деяких станах жінкам варто терміново звернутися до лікаря-гінеколога, адже вони можуть загрожувати не тільки здоров'ю, але й життю.
Про це в Instagram розповіла жіночий доктор Лілія Левенець.
Болі внизу живота. Біль може бути ниючим, тягнучим, переймоподібним, з ритмічними скороченнями матки.
Біль в животі будь-якої локалізації. Біль в животі може бути проявом гострих хірургічних захворювань, які можуть ускладнюватися запаленням очеревини – перитонітом, дуже небезпечним для життя.
Дискомфорт внизу живота, постійне відчуття напруженості, а також тривала матка в тонусі.
Раптова поява набряків будь-якої локалізації. Про це необхідно повідомити лікаря, адже це може бути ознакою затримки рідини в організмі, через що страждаєте не тільки ви, а й ваша майбутня дитина.
Головний біль, головокружіння, мерехтіння мурашок, сітка перед очима, потемніння в очах. Ці симптоми є ознаками підвищення артеріального тиску, що може спровокувати артеріальну гіпертензію – ознака прееклампсії, яка несе смертельну загрозу як жінці, так і майбутній дитині.
Болі в попереку, болі при сечовиділенні. Це симптоми інфекційного захворювання сечовивідної системи, сечокам'яної хвороби, що може розповсюдитися і на статеві шляхи, призводячи до інфікування плоду, переривання вагітності та іншими ускладненнями, як для жінки, так і для малюка.
Раптова повторна рвота. Періодична нудота і рвота є непостійними симптомами вагітності. Якщо рвота виникла раптово і продовжується кілька разів поспіль, це призвести до зневоднення організму і порушення всіх видів обміну речовин.
Підвищення температури вище 37,5. Такий стан несприятливо діє на організм дитини. Не приймайте ніяких медикаментів до консультації з лікарем.
Надмірна рухливість плоду або менше 10 рухів за 12 годин.
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