Це саме не минеться! Гінеколог назвала поширені стани, які загрожують жінкам

Стани, які потребують термінового звернення до гінеколога:

Кровотеча в бідь-якому віці і в будь-який день циклу.

Біль і кровотеча, які виникли після статевого акту.

Різкий біль внизу живота.

Кровотеча та біль в животі на фоні затримки місячних та позитивного тесту на вагітність.

Кровотеча, занадто рясні місячні зі згустками, що тривають понад три дні.

Значні патологічні виділення зі статевих шляхів та підвищення температури тіла.

Загрозливі симптоми при вагітності

Болі внизу живота. Біль може бути ниючим, тягнучим, переймоподібним, з ритмічними скороченнями матки.

Біль в животі будь-якої локалізації. Біль в животі може бути проявом гострих хірургічних захворювань, які можуть ускладнюватися запаленням очеревини – перитонітом, дуже небезпечним для життя.

Дискомфорт внизу живота, постійне відчуття напруженості, а також тривала матка в тонусі.

Раптова поява набряків будь-якої локалізації. Про це необхідно повідомити лікаря, адже це може бути ознакою затримки рідини в організмі, через що страждаєте не тільки ви, а й ваша майбутня дитина.

Головний біль, головокружіння, мерехтіння мурашок, сітка перед очима, потемніння в очах. Ці симптоми є ознаками підвищення артеріального тиску, що може спровокувати артеріальну гіпертензію – ознака прееклампсії, яка несе смертельну загрозу як жінці, так і майбутній дитині.

Болі в попереку, болі при сечовиділенні. Це симптоми інфекційного захворювання сечовивідної системи, сечокам'яної хвороби, що може розповсюдитися і на статеві шляхи, призводячи до інфікування плоду, переривання вагітності та іншими ускладненнями, як для жінки, так і для малюка.

Раптова повторна рвота. Періодична нудота і рвота є непостійними симптомами вагітності. Якщо рвота виникла раптово і продовжується кілька разів поспіль, це призвести до зневоднення організму і порушення всіх видів обміну речовин.

Підвищення температури вище 37,5. Такий стан несприятливо діє на організм дитини. Не приймайте ніяких медикаментів до консультації з лікарем.

Надмірна рухливість плоду або менше 10 рухів за 12 годин.