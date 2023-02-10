Это само не пройдет! Гинеколог назвала распространенные состояния, угрожающие женщинам

При некоторых состояниях женщинам следует срочно обратиться к врачу-гинекологу, ведь они могут угрожать не только здоровью, но и жизни.
Об этом в Instagram рассказала женский доктор Лилия Левенец.
Боли внизу живота. Боль может быть ноющей, тянущей, схваткообразной, с ритмическими сокращениями матки.
Боль в животе любой локализации. Боль в животе может быть проявлением острых хирургических заболеваний, которые могут осложняться воспалением брюшины – перитонитом, очень опасным для жизни.
Дискомфорт внизу живота, постоянное чувство напряженности, а также длительная матка в тонусе.
Внезапное появление отеков любой локализации. Об этом необходимо сообщить врачу, ведь это может быть признаком задержки жидкости в организме, из-за чего страдаете не только вы, а и ваш будущий ребенок.
Головные боли, головокружение, мерцание "муравьев", сетка перед глазами, потемнение в глазах. Эти симптомы являются признаками повышения АД, что может спровоцировать артериальную гипертензию – признак преэклампсии, которая несет смертельную угрозу как женщине, так и будущему ребенку.
Боли в пояснице, боли при мочеотделении. Это симптомы инфекционного заболевания мочевыводящей системы, мочекаменной болезни, которая может распространиться и на половые пути, приводя к инфицированию плода, прерыванию беременности и другим осложнениям, как для женщины, так и для малыша.
Внезапная повторная рвота. Периодическая тошнота и рвота – непостоянные симптомы беременности. Если рвота возникла внезапно и продолжается несколько раз подряд, это приведет к обезвоживанию организма и нарушению всех видов обмена веществ.
Повышение температуры выше 37,5. Такое состояние неблагоприятно действует на организм ребенка. Не принимайте никаких медикаментов до консультации с врачом.
Чрезмерная подвижность плода или менее 10 движений в 12 часов.
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