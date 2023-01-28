Гінекологи попередили про жіночу хворобу, що виникає "на рівному місці": як вберегтися

Одна з найбільш поширених жіночих хвороб, яка може виникнути буквально нізвідки, це надокучлива молочниця. Але є способи вберегтися від неї - достатньо дотримуватися деяких правил.

Чому виникає молочниця, як її уникнути, симптоми і лікування – читайте нижче в матеріалі Styler.

Що таке молочниця

Як пише ресурс Oberig, мікроскопічні грибки роду Candida населяють піхву в невеликій кількості. У нормі вони не викликають жодних симптомів.

Але якщо порушується баланс мікрофлори піхви, кількість грибків збільшується, і виникає молочниця.

Як з'являється молочниця

У більшості жінок вона з’являється "на рівному місці" – без очевидної причини. Ризик розвитку вагінального кандидозу підвищують деякі фактори:

Антибіотики (це пов'язано з пригніченням здорової мікрофлори піхви, яка стримує зростання грибків).

Гормональні препарати.

Ослаблена імунна система (внаслідок ВІЛ, хіміотерапії або прийому деяких препаратів, наявності хронічних запальних захворювань і т. п.).

Вагітність.

Цукровий діабет (особливо, якщо рівень глюкози в крові не утримується в межах норми).

Незбалансоване харчування.

Синтетична нижня білизна, а також неправильне використання гігієнічних прокладок.

Найбільш поширеними симптомами молочниці є такі:

Свербіж або подразнення в області вульви і піхви.

Печіння при сечовипусканні.

Біль під час статевого акту.

Почервоніння і набряк тканин вульви і піхви.

Білі з грудочками або водянисті виділення.

Оскільки симптоми молочниці схожі на деякі інші хвороби, наприклад, бактеріальний вагіноз чи трихомоніаз, тому не варто ставити собі діагноз самостійно.

Для діагностики молочниці достатньо гінекологічного огляду та лабораторного дослідження урогенітальних виділень.

Як лікують хворобу

Лікування молочниці проводиться за допомогою таблеток або вагінальних свічок / кремів. Тривалість курсу лікування залежить від вираженості симптомів інфекції. Вагінальні засоби використовуються один, три або сім днів. Вони вводяться в піхву на ніч.

Таблетку, яка містить протигрибковий засіб, зазвичай приймають одноразово. При ускладненій інфекції може знадобитися другий прийом препарату через 72 години.

Як уникнути молочниці

Як розповіла в Instagram лікар-гінеколог Лілія Левенець, треба дотримуватися таких порад.

Стежте за станом імунної системи – дотримуйтеся правильного харчування, бувайте на свіжому повітрі й ведіть здоровий спосіб життя.

По можливості уникайте стресових ситуацій, вони послаблюють імунітет, не захоплюйтесь багатою на вуглеводи їжею, не зловживайте солодким, мучним та кавою.

Намагайтеся не носити синтетичної нижньої білизни й тісного одягу, що не пропускає повітря та створює парниковий ефект і вологе середовище для ідеального розмноження грибів Candida.

Не варто використовувати дезодоранти для інтимних зон, звичайне мило або ароматизовані прокладки – лише спеціальні професійні засоби для інтимної гігієни.

Ні спринцюванням – адже разом з патогенною мікрофлорою вимиваються й корисні бактерії, відсутність яких призводить до загострення молочниці.

Ретельно просушуйте інтимні ділянки тіла після гігієнічних процедур, бажано одноразовими рушничками, адже умови підвищеної вологості сприятливі до розмноження грибків.

Тимчасово (на період загострення хвороби) утримайтеся від статевої близькості з людиною, у якої є явні ознаки грибкової інфекції статевих органів.

Погодьте з вашим лікарем використання контрацептивів на основі гормонів та / або антибіотиків за потреби – адже в разі безконтрольного застосування ці препарати провокують розвиток молочниці, змінюючи гормональний фон організму в бік сприятливого для зростання Candida.

Під час статевого акту завжди користуйтеся засобами захисту – презервативами.

У більшості випадків прості правила допоможуть знизити кількість рецидивів захворювання або зовсім забути про таку неприємність, як молочниця. І завжди вчасно звертайтесь до лікаря, не займайтеся самолікуванням.