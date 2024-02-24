Це псує ваше життя. 9 речей, від яких відмовилися успішні люди

На вихідних багато хто або просто спить, або ж намагається встигнути зробити якомога більше. Втім, по-справжньому успішні люди знають, які 9 речей вони точне стануть робити, адже це псує життя.

Від чого потрібно відмовитися, аби стати успішним, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hack Spirit .

Що не роблять успішні люди

Звісно, йдеться не про суворі обмеження. Дійсно успішні люди знають, на що не хочуть витрачати свій час у вихідні. Адже можливість відпочити - це не про байдикування та саморуйнування.

Які речі псують ваші вихідні та усе життя: